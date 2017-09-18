Представителям консула при встрече с Грибом не разрешили разговаривать на украинском языке – адвокат
Консульские работники беседовали с Грибом час в присутствии сотрудника СИЗО.
С незаконно задержанным в России 19-летним гражданином Украины сегодня встретились представители украинского консульства, во время встречи не разрешили говорить на украинском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат незаконно задержанного Андрей Сабинин.
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«С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО. Ряд вопросов блокировался. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21-го. На украинском языке говорить не разрешили. Чего боялись, все равно все пишут? На этом пока всё», - написал он.
Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.
Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец выехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).
7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.
В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу.
11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.
13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.
15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его снова перевели в следственный изолятор.
Сегодня, 18 сентября, отец задержанного украинца Игорь Гриб отметил, что пока не располагает информацией о состоянии здоровья сына.