Порошенко и Трамп могут обсудить развертывание миротворческой миссии на Донбассе - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер предполагает, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут обсудить идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

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«Конечно, это очень хорошо, что они (президенты Украины и США) встретятся на следующей неделе, потому что у них есть много о чем поговорить, включая то, что происходит на Донбассе, реформы, коррупцию и прочее, и эту идею с миротворческой миссией ООН также», - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоится в четверг, 21 сентября. Также Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.