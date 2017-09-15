Россия ответила Евросоюзу: "стоп-лист" будет действовать после продления санкций против РФ

МИД России обещает, что российский «стоп-лист» для Европейского Союза продолжит действовать после продления санкций против РФ. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в оккупированной Ялте сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы напомнить, что в ответ на недружественные действия ЕС был принят российский «стоп-лист», который также продолжает действовать», - заявила Захарова.

Она напомнила, что 14 сентября Совет ЕС в очередной раз продлил санкции в отношении физических и юридических лиц России до марта 2018 года.

«Неожиданностью для нас это не стало, учитывая предвзятый подход Евросоюза к внутриукраинскому конфликту и нежелание дать справедливую оценку действиям киевского режима по подрыву процесса реализации Минских соглашений», - добавила Захарова.

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Как сообщал УНИАН, санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов применены к 149 лицам и 38 компаниям. Из списка, который до этого насчитывал 153 человека и 40 компаний, были исключены четверо умерших людей и компании, ликвидированные в результате слияния.

Из списка исключены Олег Пантелеев (бывший первый заместитель комитета парламентских дел Совета федерации РФ, умер 16 сентября 2016 года), Валерий Болотов (один из главарей террористической организации «ЛНР», умер 27 января 2017 года), Михаил Толстых (главарь террористической банды «Сомали», убит 8 февраля 2017 года) и Сергей Литвин («заместитель председателя совета министров ЛНР», умер 27 декабря 2016 года).

Кроме того, из списка исключены компании «Порт Феодосия», «Керченский паром», «Керченский аэропорт/Камыш-Бурун» и добавлено предприятие «Крымские морские порты».

В список, утвержденный в 2014 году, входят «глава Крыма» Сергей Аксенов, другие псевдочиновники оккупированных Россией Крыма и Севастополя, главари террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Украины Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач», Российский национальный коммерческий банк и другие.

Сегодня, 15 сентября, решение Совета Европейского Союза продлить еще на полгода санкции в отношении лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, было опубликовано в Официальном журнале ЕС.