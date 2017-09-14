Британский депутат в Брюсселе: Не думаю, что Саакашвили представляет угрозу Порошенко

В четверг, 14 сентября, в Брюсселе состоялось заседание Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел. Как сообщает корреспондент УНИАН, во время заседания депутат Чарль Теннок (Великобритания, консерваторы) поднял вопрос относительно ситуации, которая сложилась вокруг бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

«С моей точки зрения, президент Порошенко несправедливо снял с него украинское гражданство, и я не вижу, какое отношение к украинскому государству имеют обвинения в антигосударственной деятельности, основанные на грузинских доказательствах. Я не думаю, что он представляет какую-либо политическую угрозу Порошенко, его партия набирает один или два процента, но я думаю, что, если мы разделяем общие ценности с такой страной, как Украина, мы все должны осудить лишение гражданства ... без очень хорошей причины и прозрачности», - считает политик.

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Как сообщал УНИАН, лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили 10 сентября удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков.

Вследствие нарушения публичного порядка на государственной границе пострадали 8 пограничников и 13 сотрудников полиции. Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе при участии Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконного пересечения границы. Соответствующее админдело 18 сентября будет рассматривать Мостиский районный суд Львовской области.