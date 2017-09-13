В квалификации событий на пункте пропуска "Шегини" появилась еще одна статья - хулиганство

В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе следователями добавлена правовая квалификация по еще одной статье Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 296 (хулиганство).

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, уголовное производство будет расследовать объединенная следственная группа, созданная на базе полиции области.

«Для проведения досудебного расследования на базе полиции Львовщины создана объединенная следственная группа. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и участников событий, имевших место 10 сентября на таможенном переходе «Шегини» во Львовской области. Среди этих граждан - жители нескольких регионов страны, в частности, Закарпатской, Херсонской, Полтавской областей», - отметили в полиции.

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Также сообщается, что одного из жителей Херсонщины следователи пригласили для дачи объяснений по факту участия в массовом мероприятии в пункте пропуска «Шегини».

«Мужчина отказался давать объяснения на основании ст. 63 Конституции Украины. Поэтому следователями ему вручена повестка для вызова его на другой день», - добавили в областном главке полиции.

Как сообщал УНИАН, лишенному украинского гражданства, экс-председателю Одесской облгосадминистрации 10 сентября Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе при участии Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконного пересечения границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостисский райсуд Львовской области.