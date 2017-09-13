Последствия столкновений во время прорыва Саакашвили: 10 пограничников проходят лечение

10 сентября в пункте пропуска «Шегини» пограничники, которые обеспечивали режим в пункте пропуска, в результате спланированной агрессии получили травмы разной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В пограничном ведомстве сообщили, что после завершения акции десять сотрудников пограничного ведомства обратились с жалобами на ухудшение здоровья в Военно-медицинский центр Госпогранслужбы во Львове.

"Пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова.

Сейчас все пострадавшие пограничники находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 10 сентября в пункте пропуска «Шегини» за порядком и соблюдением режима следили рядовые пограничники.

"Мобильные резервы к событиям в «Шегинях» Госпогранслужба не привлекала, поскольку они в первую очередь защищают границу на востоке Украины от российской агрессии, а с недавних пор усиливают северный участок, где будут проходить совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017", - сообщили в ГПСУ.

Читайте такжеСаакашвили сегодня будет на митинге в Черновцах

Как сообщал УНИАН, лишенному украинского гражданства, экс-председателю Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили 10 сентября удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе с участием Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконном пересечения границы. Соответствующее административное дело 18 сентября будет рассматривать Мостиский райсуд Львовской области.