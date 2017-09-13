Прокуратура открыла дело по факту псевдовыборов "губернатора" Севастополя
10 сентября 2017 года оккупанты устроили "выборы" так называемого "губернатора" города Севастополя.
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту проведения так называемых выборов «губернатора» Севастополя.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины Дмитрия Белоцерковца внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту проведения оккупационными властями Крыма 10 сентября 2017 выборов так называемого «губернатора» города Севастополя.
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Указанное уголовное производство начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины. В его рамках следствие должно установить все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.