Прокуратура открыла дело по факту псевдовыборов "губернатора" Севастополя

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту проведения так называемых выборов «губернатора» Севастополя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины Дмитрия Белоцерковца внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту проведения оккупационными властями Крыма 10 сентября 2017 выборов так называемого «губернатора» города Севастополя.

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Указанное уголовное производство начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины. В его рамках следствие должно установить все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.