Большинство негативно оценивает газовые договоренности с Россией

Большинство посетителей УНИАН-сайта негативно оценивают договоренности украинского правительства с Россией о подорожании газа для Украины в следующем году до 130 долларов за тысячу кубометров. Однозначно негативную оценку действиям правительства в этом плане дали 57% опрошенных. Как позитивный или оптимальный при нынешней ситуации шаг украинско-российские договоренности расценивает почти четверть посетителей. Успешными их считают лишь 9%.

Вопрос за веб-странице УНИАН сформулирован следующим образом: “Как Вы оцениваете договоренность правительства о покупке газа в России по $130 за тыс. куб. м? Выделите главное”.

Всего на этот вопрос (по состоянию на 1 октября, 20.00) ответило 1010 респондентов.

Результаты опроса таковы:

“Это предательство национальных интересов (ВТО, флот, ГЗС и т.п.) – 43,5%.

“Это помогло увидеть реальные планы Москвы, ей безразлично, кто руководит украинским правительством” – 18,9%.

“Это провал правительства, ведь газ дорожает с $50 до $130” – 12,5%.

“Это оптимальное решение: газ дорожает во всем мире” – 14,5%.

“Это успех: Украина будет покупать газ дешевле, чем другие страны” – 8,8%.

“Свой вариант” – 1,9%.

Наиболее показательные “свои варианты” ответа: “Нет достоверной информации”; “Это хуже, чем война, проблема не в цене, а в морали”; “Это реальна сущность власти в Украине”; “А чего вы ожидали?”; “Российский гамбит: россияне жертвуют доходами, обретая контроль над Украиной”; “Путин, продавая нам туркменский газ по $130, греет на этом свои руки”; “Постепенная сдача Украины Москве”; “А почему транзит не дорожает?”; “Не меняли бы старые контракты”; “Это шулерство правительственных уголовников”; “Это успех на фоне предыдущей политики”; “Янукович обещал газ по $50”; “Могло быть еще хуже”.

Опрос продолжается: смотрите украиноязычнуюи русскоязычную версии сатйта.