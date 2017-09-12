"Промывка мозгов": Муженко прокомментировал открытие СК РФ новых дел против украинских военных

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко считает возбуждение новых дел Следственным комитетом РФ против военного руководства Украины «промывкой мозгов». Об этом Муженко написал на своей странице в Facebook.

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«Судя по новостям «следственного комитета» России учения «Запад - 2017» сопровождаются очередной промывкой мозгов» русскоязычному населению», - отметил он.

«Мы защищаем свою Родину! А российское руководство, которое ведет войну против украинского народа, точно ждет Гаага», - добавил Муженко.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Следственном комитете РФ заявили о возбуждении новых 20 «уголовных дел» против руководства Министерства обороны Украины.

Среди лиц, в отношении которых открыты «уголовные дела», - министр обороны Степан Полторак, его заместители, начальник Генштаба ВСУ Муженко и его заместители.