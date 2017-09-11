У Путина признали, что обсуждать его предложение о миротворцах на Донбассе не спешат
Окончательно место встречи помощников глав государства «нормандского формата» не выбрано, говорит Песков.
Решение об обсуждении «в нормандском формате» предложения президента России Владимира Путина касательно миротворческой миссии пока не принято.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, когда может быть рассмотрено в «нормандском формате» предложение Путина, касающееся размещения на Донбассе миротворческой миссии.
«Пока каких-либо решений на этот счет нет. Как только уполномоченные эксперты такую договорённость достигнут, естественно, диалог продолжится. Пока точных наметок нет», - сказал Песков.
При этом он отметил, что окончательно место встречи помощников глав государства «нормандского формата» не выбрано, хотя они находятся в постоянном контакте.
Читайте такжеУ Путина назвали "изначальное условие" размещения миротворцев на Донбассе
Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.
7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.
8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал в ближайшие дни встречу помощников лидеров стран "нормандского формата".
Также Лавров уточнил заявление Путина о вводе миротворцев на линию соприкосновения на Донбассе.
«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.