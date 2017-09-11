У Путина признали, что обсуждать его предложение о миротворцах на Донбассе не спешат

Решение об обсуждении «в нормандском формате» предложения президента России Владимира Путина касательно миротворческой миссии пока не принято.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, когда может быть рассмотрено в «нормандском формате» предложение Путина, касающееся размещения на Донбассе миротворческой миссии.

«Пока каких-либо решений на этот счет нет. Как только уполномоченные эксперты такую договорённость достигнут, естественно, диалог продолжится. Пока точных наметок нет», - сказал Песков.

При этом он отметил, что окончательно место встречи помощников глав государства «нормандского формата» не выбрано, хотя они находятся в постоянном контакте.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал в ближайшие дни встречу помощников лидеров стран "нормандского формата".

Также Лавров уточнил заявление Путина о вводе миротворцев на линию соприкосновения на Донбассе.

«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.