Встречать Саакашвили на ПП "Краковец" прибыла группа нардепов - ГПСУ

Первый заместитель Председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк пообщался с народными депутатами Тарасом Пастухом, Семенухою Романом, Ириной Подоляк и общественным активистом Иваном Слободяном.

Как передает пресс-служба ГПСУ, он пояснил депутатам, что в пункте пропуска действуют режимные правила, а потому доступ к пункту пропуска будет ограничен во избежание конфликтных ситуаций и провокаций. Это касается и представителей депутатского корпуса.

«Депутаты попросили предоставить им документы, регламентирующие данные ограничения. Пограничники предоставили необходимые документы, после чего народные депутаты заехали на пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша», – говорится в сообщении пограничников.

Сейчас на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей ожидается прибытие Михеила Саакашвили. Уже со вчерашнего вечера на пункте начали собираться сторонники грузинского экс-президента, а полиция работает в усиленном режиме.

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По словам украинских пограничников, она намерены отобрать у Саакашвили паспорт, чтобы тот вернулся в Польшу для определения своего правового статуса.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября. Он утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.