Украинский интерес. Манипуляция Путина, новая грань "финляндизации" и поражение Вишеградской четверки

Путин давно не касался публично украинской тематики, и прервал свое молчание по этому вопросу после саммита БРИКС. Видимо, этот факт должен был подчеркнуть взаимопонимание по украинскому вопросу с Китаем и Индией. Российский президент согласился с идеей введения миротворцев на Донбасс, но сразу ограничил их использование двумя условиями – использованием «голубых касок» только на линии разграничения вместе с СММ ОБСЕ и согласием Донецка и Луганска на этот шаг мирового сообщества. Трудно сказать, какая из инициатив опаснее – выхолащивание миротворческой миссии или стремление преподнести конфликт на Донбассе как гражданскую войну, а не вооруженное вмешательство России. В этом нет ничего нового, но стремление добиваться своего снова и снова настораживает.

Особо непонятливым (тем, кто «не отличает Австрию от Австралии») Путин сообщил, что поставки Штатами летального оружия украинским военным может привести к тому, что непризнанные республики на Донбассе постараются расширить сферу своих действий. Вряд ли речь идет о поставках оружие в какие-то другие горячие точки. Все намного хуже: президент России пригрозил новой полномасштабной войной на востоке Украины. Возможно, осознавая это, в Вашингтоне, Берлине и Париже предпочли не отбрасывать инициативу Путина с порога, а решили обсудить ее, выигрывая время.

Украина позволила себе быть более решительной, подчеркнув, что в составе миротворцев не может быть граждан России, а Павел Климкин нашел признаки «политической шизофрении» в предложениях Москвы. Шеф украинской дипломатии на этой неделе обсудил в Таллинне с коллегами из ЕС и стран постсоветского пространства перспективы «Восточного партнерства», саммит которого пройдет осенью. Вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС подталкивает официальный Киев к активизации позиции в диалоге с Европейским Союзом.

Тем временем термин «финляндизация», известный со времен «холодной войны», обрел качественно новое звучание. В Хельсинки по инициативе 12 государств-членов ЕС и НАТО открылся Центр противодействия гибридным угрозам. Учитывая историю российско-финских отношений и близость Петербурга к границе с Финляндией это решение можно назвать мощным асимметричным выпадом в адрес Путина, демонстрацией нерезультативности его политики запугивания Европы. Остается рассчитывать, что к работе Центра будут активно привлекать украинских специалистов, обладающих уникальными знаниями о гибридной агрессии России и способам противодействия ей.

Россия заметно активизировала своего агента влияния в Молдове. Президент республики Игорь Додон приложил немало усилий, чтобы военные этой страны не приняли участие в учениях Rapid Trident на территории Украины. Тщетно. Наряду с выливанием воды на мельницу Кремля Додон, безусловно, демонстрирует пророссийскую позицию своему электорату, стремясь заручиться максимальной поддержкой с прицелом на будущие парламентские выборы.

Страны Вишеградской четверки, крайне скептически относящиеся к перспективе приема беженцев на своей территории, вероятно, будут вынуждены откорректировать свою позицию после решения Суда ЕС, не удовлетворившего иск Словакии и Венгрии. В Старом Свете в совершенстве овладели языком тонких намеков на толстые обстоятельства: вердикт был обнародован аккурат во время 27-го Экономического форума в польском городе Криница-Здруй, который можно назвать «выставкой достижений польской политики и экономики». Однако ожидать оперативного изменения позиций Ярослава Качинского и Виктора Орбана вряд ли стоит – те опираются на внушительную поддержку консервативного электората.

Евгений Магда