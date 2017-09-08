Мэр Житомира заключил Меморандум об углублении партнерских отношений с Кутаиси

Сегодня Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заключил Меморандум об углублении партнерских отношений в сферах культуры, науки, образования, спорта, экономики и деятельности местного самоуправления Житомира с городом Кутаиси (Грузия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Этот Меморандум позволит содействовать и расширять эффективное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими городами», – отметил Сухомлин.

В сентябре 2007 года было заключено соглашение о побратимских отношениях между городами Кутаиси (Грузия) и Житомир (Украина). В рамках сотрудничества состоялись ряд официальных деловых встреч.

В июле 2017 года муниципалитет мэрии г. Кутаиси организовал отдых для 25 детей из семей погибших участников АТО и инвалидов войны. Дети отдыхали на берегу Черного моря в г. Уреки (Грузия), известный своими лечебными свойствами и магнитными песками.

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Кроме этого, депутаты Житомирского городского совета во время заседания двадцатой сессии, 9 марта 2017 года, согласовали выделение адресной материальной помощи семье погибшего военного Александре Григолашвили, жителя г. Кутаиси.

Военнослужащий принимал участие в антитеррористический операции на Востоке Украины и погиб 18 декабря 2014 года возле г. Счастье Луганской области. Причиной смерти Героя стало огнестрельное пулевое сквозное ранение головы и грудной клетки. У Александре Григолашвили осталось двое детей.

В августе 2017 года мэр г. Кутаиси обратился к Житомирскому городскому головес просьбой заключить Меморандум об углублении партнерских отношений в сферах культуры, науки, образования, спорта, экономики и деятельности местного самоуправления с городом Кутаиси (Грузия). Муниципалитет мэрии Кутаиси проявил инициативу в восстановлении и углублении отношений между городами города Житомир и Кутаиси.

Напомним, Кутаиси – второй по величине город в Грузии.

Город расположен на берегах реки Риони на высоте 125-300 м над уровнем моря. В 22 км на северо-запад от города расположен аэропорт Копитнари. Население – 185 965 жителей.