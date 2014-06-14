Военные очистили от террористов город Счастье в Луганской области
18:13, 14 июня 2014Политика
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В город Счастье сегодня, 14 июня 2014 года, прибыли украинские военные.
REUTERS
Об этом «Восточному варианту» сообщил информированный источник.
По словам источника, на данный момент город полностью взят под контроль украинскими силовиками.
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В ходе боев пострадали 5 человек из числа украинских военных. Есть как минимум 9 погибших со стороны вооруженных террористов.
«Украинским силовикам удалось взять большое количество пленных. Среди них мужчина по прозвищу „Батя", который якобы является одним из главарей боевиков, орудующих в городе», — отметил источник.
Напомним, как сообщалось ранее, силы АТО сегодня утром вошли с северной стороны в город Счастье Луганской области.
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