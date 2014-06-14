Военные очистили от террористов город Счастье в Луганской области

Об этом «Восточному варианту» сообщил информированный источник.

По словам источника, на данный момент город полностью взят под контроль украинскими силовиками.

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В ходе боев пострадали 5 человек из числа украинских военных. Есть как минимум 9 погибших со стороны вооруженных террористов.

«Украинским силовикам удалось взять большое количество пленных. Среди них мужчина по прозвищу „Батя", который якобы является одним из главарей боевиков, орудующих в городе», — отметил источник.

Напомним, как сообщалось ранее, силы АТО сегодня утром вошли с северной стороны в город Счастье Луганской области.