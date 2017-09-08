Москаль призвал Порошенко ветировать закон о реформе образования

Принятый Верховной Радой новый Закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году

Об этом заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщает его пресс-центр.

Он отметил, что документ также не соответствует закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами.

В частности, в ст. 6 закона "О национальных меньшинствах в Украине" говорится о том, что государство гарантирует всем национальным меньшинствам права на национально-культурную автономию. Это касается пользования и обучения на родном языке или изучения родного языка в государственных учреждениях.

По словам Москаля, ряд положений принятого закона противоречит двусторонним соглашениям с соседними странами, в частности, Молдовой, Румынией, Венгрией, предполагающим обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.

"Согласно ст.22 Конституции Украины, при принятии новых законов, права и свободы человека, закрепленные Конституцией Украины, не могут быть отменены и не допускают сужения содержания и объема существующих прав и свобод. Кроме того, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом", - подчеркнул Москаль.

Таким образом он обратился к Порошенко с просьбой ветировать этот закон, либо вернуть его в парламент с поправками.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом законопроект "Об образовании" (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образовательной сферы.

В заключительных положениях закона установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данным законом с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

7 сентября Румыния выразила обеспокоенность принятым Верховной Радой законом об образовании.

Впоследствии и Венгрия назвала украинский закон об образовании "ударом в спину".