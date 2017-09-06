Безвиз не привел к значительному увеличению потока украинских туристов – эксперт

После введения безвизового режима с Европейским Союзом количество туристов в страны Европы существенно не изменилось, сообщил на пресс-конференции председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины Игорь Голубаха.

"Массового увеличения туристов в страны ЕС в связи с введением безвизового режима не произошло", - отметил Голубаха.

По словам председателя Всеукраинской ассоциации туроператоров, одной из основных причин того, что граждане Украины воздержались от поездок в Европу, было требование подтверждения финансовой состоятельности для пересечения границы. Эксперт подчеркнул, что люди ждут экономической стабильности и повышения уровня доходов.

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Голубаха сообщил, что в среднем украинцы готовы потратить на отдых по наиболее популярным направлениям от 300 до 500 долл.

Он отметил, что туристические тенденции украинцев остались неизменными. Такие страны, как Турция, Египет, Греция, Болгария, Черногория, Хорватия остались в лидерах по ожиданиям и симпатиям отдыха украинцев. По-прежнему остаются популярными и украинские курорты в Херсонской, Николаевской, Одесской областях, в Бердянске и Карпатах.

Председатель ассоциации также подчеркнул, что поездки украинцев в Турции увеличились по сравнению с прошлым сезоном на 5-10%.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

По данным Государственной пограничной службы Украины, с начала внедрения безвизового режима с Европейским Союзом 200 тыс. украинцев уже посетили Европу.