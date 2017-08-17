Адвокат Мешечек больше не хочет защищать Януковича в суде

Сегодняшнее заседание Оболонского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства об обвинении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене началось с того, что его адвокат Виталий Мешечек подал ходатайство о самоотводе.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат отметил, что производство является достаточно сложным.

Также Мешечек добавил, что у него нет помощников, поскольку они не предусмотрены в случаях с предоставлением бесплатной правовой помощи, а один он не может обеспечить качественную защиту своему клиенту.

Судьи удалились в комнату для совещаний для вынесения решения по ходатайству Мешечка.

В свою очередь, прокуроры выступили против удовлетворения этого ходатайства, поскольку, по их мнению, Мешечек, когда знакомился с материалами дела, заявил, что будет защищать экс-президента.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили о выходе из судебного процесса по делу о госизмене Януковича.

После этого суд постановил назначить экс-президенту адвоката за государственный счет из центра бесплатной вторичной правовой помощи.

Мешечок был назначен адвокатом Януковича 7 июля.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.