Почему депутаты не поддержали "проМВФские" законы

Сегодня Верховная Рада Украины не включила в повестку дня законопроекты, касающиеся сотрудничества с Международным валютным фондом. Что же произошло в сессионном зале, комментируют депутаты.

Алексей Плотников, ПР: А ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Почему мы должны нести ответственность за деятельность этого правительства?! То, что мы предоставили свои предложения к антикризисной программе, не означает, что мы должны поддерживать действия правительства и принимать законопроекты, способствующие его сотрудничеству с МВФ. Потому мы не поддерживали эти законопроекты.

Нет никаких оснований, чтобы Украину постиг дефолт. Есть определение в учебнике, что дефолт происходит тогда, когда внешние долговые обязательства превышают 60% ВВП. А теперь у нас внешние долговые обязательства – на уровне 18% ВВП. А все остальное – спекуляции, пропаганда. Не будет у нас дефолта!

Непринятие законов может осложнить процесс получения денег от МВФ. Ведь не выполняются требования Фонда.

Но я не стал бы преувеличивать значение этого транша. Можно жить на внешние займы, нормализовать бюджетную сферу, приняв другую редакцию бюджета, и не пользоваться этими кредитами.

Неполучение Украиной второго траншу МФВ не является чем-то критическим.

Борис Колесников, ПР: КРЕДИТ МВФ К УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ

Эти законы правительство пытается протащить под давлением Международного валютного фонда. А причем тут кризис к этим законам?!

Я понимаю, что с МВФ нужно работать ежедневно и тщательно, но не соглашаться на все.

Мы вот так, любой ценой, вступили в ВТО. Более позорных и предательских условий в мире не подписывал никто, как подписало правительство в 2005 году. Так что не нужно любой ценой одалживать деньги! Их же потом нужно отдавать.

Они, например, предлагают сокращение пенсии для работающих пенсионеров. Да, для всего мира это норма… Но когда у нас пенсия 80 долларов и зарплата – 70, то мы не можем ограничивать работающих пенсионеров. Им не на что будет жить.

Наши аргументы чисто экономические.

Говорят о том, что есть коалиция, причем работающая... Так почему эта коалиция не голосовала за данные законы?! Мы же им не мешали, даже пошли навстречу – не блокировали трибуну!

У нас есть 25,3 миллиардов долларов золотовалютных резервов! Поэтому нужно их использовать. А они начали кричать, что если не дадут кредит, то все умрут. Есть коалиция, пусть и принимает решение!

МФВ никуда не денется. Он даст кредит и под более мягкие условия.

Хочу вам сказать, что этот кредит предназначен для того, чтобы Украина, украинские банки рассчитались с корпоративными долгами, то есть вернули долги западным заемщикам. И никакого отношения к украинской экономике это не имеет. Разве вы этого не понимаете?!

Александр Голуб, КПУ: УКРАИНА ЭТИХ ДЕНЕГ И ТАК НЕ УВИДИТ

Коммунисты вообще не поддерживают политику, которую проводит МВФ. Нет ни одной страны в мире, которая бы вышла из кризиса с помощью кредитов МВФ.

О чем речь?.. Мы имели пример Аргентины, Мексики, юго-восточных стран, которые в результате сотрудничества с МФВ по программе Standby пришли к дефолту.

Международный валютный фонд, предоставляя кредиты, фактически обставляет их сложными политическими, экономическими условиями, которые становятся для того или иного государства опасными. В итоге государство теряет экономический суверенитет.

На что направлен второй транш МВФ? На обслуживание, погашение тех кредитов, которые украинские коммерческие компании получили от западных банков. То есть Украина этих денег и не увидит.

Так получается, что наши сограждане будут расплачиваться за коммерческие кредиты банкам и проценты по тем кредитам. Украина окажется в кабале из-за сокращения бюджета, в том числе и социальных выплат. Ведь МВФ требует от Кабмина непопулярных шагов по соцвыплатам.

Поэтому, конечно, поддерживать получение кредита на таких условиях коммунисты категорически не будут.

У Украины есть свои внутренние резервы, есть также другие международные валютные организации, межгосударственные займы, которые можно получить на более выгодных для нас условиях, чем те, которые предоставляет МВФ по программе Standby.

Андрей Парубий, НУ-НС (группа “За Украину»): У НАС НЕ БЫЛО НИКАКОГО УКАЗАНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, КАК ГОЛОСОВАТЬ

Эти законопроекты не новы. Фактически, те же документы выносились на рассмотрение ВР две недели назад. Состоялось детальное обсуждение их, и члены депутатской группы “За Украину” дали целый ряд предложений по их совершенствованию.

Тот путь для наполнения стабилизационного фонда, который предлагает правительство, может нанести большой удар по малому и среднему бизнесу. Это может уничтожить малый бизнес. Это заставит его уйти в тень...

Мы требовали, чтобы в пенсионном законодательстве были отменены специальные льготные пенсии, которые сегодня съедают большую часть бюджета.

Правительственные чиновники восприняли наши предложения и обещали, что они будут учтены в законопроектах. Однако на сегодня никаких изменений не было. Это свидетельствует или о низком профессиональном уровне тех людей, которые готовили законопроекты, или о провокативном подходе: внесли документы, которые сознательно не были изменены.

Главное требование МВФ – чтобы был сбалансирован государственный бюджет. Сколько существует тот бюджет-2009, столько мы требуем его пересмотреть. И правительство вместо того, чтобы пересмотреть бюджет и исправить его в сторону реальных макропоказателей и реального роста инфляции, пытается внести разного плана сомнительные законы, которые часто являются непрофессиональными и совсем не улучшают ситуацию. Ответственность за негативные тенденции в экономике должно брать на себя правительство.

Были ли у нас указания от Президента? Нет, у нас не было никакого указания от Президента – как голосовать.

Опрашивали Анна Ященко, Ксеня Лесив