Украина готова присоединиться к решительным действиям по противодействию ядерным угрозам КНДР

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества из-за ядерных испытаний Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи).

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

«Украина строго осуждает ядерное испытание, проведенное 3 сентября в КНДР, которое в сочетании с агрессивной программой создания баллистических ракет представляет реальную угрозу безопасности уже не только соседним странам, но и мировому сообществу», - заявили украинские дипломаты.

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Также в заявлении говорится, что Украина, которая добровольно отказалась от своего третьего по величине ядерного запаса и стратегических средств доставки, расценивает последние действия Пхеньяна как сознательный, авантюрный и провокационный шаг. В связи с этим украинские дипломаты в очередной раз с сожалением констатируют, что действия руководства Северной Кореи прямо и цинично противоречат многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Украина призывает Пхеньян отказаться от каких-либо демонстраций силы и немедленно прекратить, согласно международному праву, все испытания ядерного оружия, а также без предусловий возобновить конструктивный международный диалог с целью полного, необратимого и контролируемого отказа от программ ядерного и ракетного оружия. Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в частности, с использованием рычагов в Совете Безопасности ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным угрозам», - подчеркнули в МИД.

«В целях укрепления режима нераспространения ядерного оружия призываем СБ ООН провести детальное экспертное исследование развития северокорейской ядерной и ракетной программ в контексте выявления возможной иностранной помощи Пхеньяну в этой сфере», - добавили в ведомстве.