Вехи недели. Челночный президент, предусмотрительный премьер и напряженный Донбасс

Президент пытается использовать преимущество перед остальными участниками политического процесса с прицелом на будущую избирательную кампанию, которая в 2018 году развернется в полном объеме. Пока последние штрихи вносятся в президентское послание, Петр Порошенко успел на минувшей неделе побывать на Донеччине, Львовщине и Харьковщине. Глава государства подчеркнул наличие позитивных тенденций в экономике и готовность бороться за Украину как успешное государство. При этом Порошенко все чаще пускает в ход жесткую риторику в отношении России. Его челночные поездки выглядят не только подготовкой к политическому сезону, но и стремлением перехватить инициативу.

Главный, по мнению социологов, конкурент Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в конце августа побывала в Сарнах на Ровенщине, где призвала к объединению оппозиционных сил и «возврату правильной стратегии развития страны». Это, видимо, система воззрений Юлии Владимировне во время пребывания на посту премьера.Лидеру «Батькивщины» объективно мешает активность Михеила Саакашвили, привлекающего повышенное внимание к процедуре своего будущего возвращения в Украину. Очевидно, что задержание в Киеве полицейскими по запросу миграционной службы Давида Саакашвили конспирологи могли бы отнести к фактору, подтверждающему будущий альянс Тимошенко и Арсена Авакова, возможность которого министр внутренних дел опровергает.

Правительство тем временем на всех парах готовится к «осени реформ». Ее буревестником предстоит стать Вадиму Денисенко – члену фракции БПП, ставшему представителем Кабинета Министров в Верховной Раде. Правда, опытному медийщику вряд ли удастся с наскока убедить законодателей в необходимости поддерживать предлагаемые правительством преобразования. С другой стороны, и политической элите, и миллионам украинцев полезно осознать, что время для комфортных преобразований в Украине уже прошло, и реформы будут преимущественно непопулярными. Власти остается «разжевать» ситуацию и донести ее до максимально возможного количества сограждан.

На подмогу Владимиру Гройсману могут прийти кадровые вакансии в исполнительной власти. Два министерских портфеля, позиции шефа «Укрзализныци» и руководителя Фонда госимущества создают пространство для кадровых торгов с заинтересованными группами влияния. Другой вопрос – захотят ли их представители становиться «реформаторами» в нынешней непростой ситуации, но Кабмину нужны не «шашечки», а голоса в поддержку законопроектов.

Хотя заместитель главы СММ ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг назвал «школьное перемирие» на Донбассе закончившимся, оно дало определенные плоды. Интенсивность обстрелов со стороны боевиков уменьшилась, и за минувшую неделю погиб только один воин Украинской добровольческой армии. Украине крайне важно не только добиться прекращения огня на востоке страны, но и не позволить странам Запада упустить из сферы своего внимания происходящее на Донбассе.

Законопроект о будущей деоккупации Донбасса пока находится на стадии анонсов VIP-ами, что не позволяет реально рассматривать озвученные в нем еще летом предложения. Однако необходимость юридически защитить военнослужащих и правоохранителей, да и внести ясность в отношения с Россией должна подтолкнуть власть к принятию этого документа в кратчайшие сроки и в оптимальной редакции.

Показательной оказалась ситуация со стертыми революционными граффити возле магазина дорогой мебели на улице Грушевского. Эстетические взгляды его хозяина, арендующего помещение у Академии наук, не нашли понимания у многих киевлян, самые решительные из них внесли коррективы в внешний вид магазина. Похоже, социальная ответственности бизнеса – категория, которая становится актуальной не только для миллиардеров.

Евгений Магда