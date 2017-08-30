Порошенко призвал Конгресс США предоставить Украине оборонительное вооружение

Петр Порошенко призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украинскому государству, включая предоставление вооружений оборонительного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Об этом идет речь во время встречи главы государства с делегацией Конгресса США.

Петр Порошенко выразил признательность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил благосклонную позицию представителей Комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

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Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Президент Украины также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа.