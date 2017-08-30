Дыминский не сможет скрыться за границей в случае доказательства его вины - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что почетный президент футбольного клуба «Карпаты» Петр Дыминский не сможет скрыться за границей в случае доказательства его вины в совершении дорожно-транспортного происшествия во Львовской области, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал журналистам после церемонии вручения сертификатов на получение жилья военнослужащим Национальной гвардии Украины.

"По Дыминскому, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что в Украине все равны перед законом, и олигархи, и рабочие. Поэтому, я убежден, что в случае, если следствие докажет вину Дыминского, он будет отвечать перед законом и не сможет спрятаться за рубежом", - сказал Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes почетного президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский.

22 августа советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю.

Впрочем, по словам Геращенко, Дыминский, который имел статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий.

«Я абсолютно четко заявляю о том, что человека, заявившего, что он был водителем, за рулем в тот момент не было. Он специально приехал из Львова и сел за руль», - сказал генпрокурор.

Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.