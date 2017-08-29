В Украину прибыла группа польских генералов и офицеров во главе с начальником генштаба

Сегодня в Украину прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенант Лешек Суравськи, который возглавил группу польских генералов и офицеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Национальной академии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Павел Ткачук.

Читайте такжеУкраина несет основное бремя защиты Европы от "варварского нашествия" - министр обороны Польши

«Находясь на Львовщине, генерал-лейтенант Лешек Суравськи ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности», – сообщил Ткачук.

«Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашим странами», – добавил он.