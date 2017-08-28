Порошенко на этой неделе ждут во Львовской области - глава ОГА
13:59, 28 августа 2017Политика
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Дата поездки и программа пребывания президента будут известны позже.
Порошенко приедет к Синютке / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе с рабочей поездкой посетит Львовскую область.
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Как сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, об этом сегодня, 28 августа, во время еженедельного аппаратного совещания во Львовской ОГА сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.
Вместе с тем, львовский губернатор не назвал даты и цели приезда главы государства во Львовскую область.
В пресс-службе отметили, что дату поездки и программу пребывания президента официально сообщат завтра, 29 августа.
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