Порошенко на этой неделе ждут во Львовской области - глава ОГА

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе с рабочей поездкой посетит Львовскую область.

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Как сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, об этом сегодня, 28 августа, во время еженедельного аппаратного совещания во Львовской ОГА сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Вместе с тем, львовский губернатор не назвал даты и цели приезда главы государства во Львовскую область.

В пресс-службе отметили, что дату поездки и программу пребывания президента официально сообщат завтра, 29 августа.