Вехи недели. Праздничные метаморфозы, анонс от Парубия и ДТП с продолжением

День Независимости в Украине традиционно – старт политического сезона. На этот раз военный парад на Крещатике и выставка военной техники не только продемонстрировали сближение с НАТО, ведь военнослужащие из нескольких стран Альянса прошли по главной улице нашей страны. Граждане Украины смогли полюбоваться и многочисленными представителями ВСУ, парадные «коробочки» которых внушали гордость и демонстрировали изменения, прошедшие в украинской армии за последнее время. Заявленное стремление Петра Порошенко сделать Украину успешной страной, безусловно, заслуживает не только внимания, но и конкретных действий.

Но в условиях гибридной войны важны не только Вооруженные Силы, но и информационные возможности. Конечно, хотелось бы, чтобы «школьное перемирие», объявленное с 25 августа, смогло стать, пусть не с первой попытки, полномасштабным прекращением огня. Сегодня важнее информирование населения Донбасса о происходящем в стране, причем не только неподконтрольных территорий, но и украинского Донбасса, где настроения далеко не всегда патриотичные. Открытие телевышки в Бахмутовке позволит накрывать Луганщину телесигналом украинских каналов, осталось позаботиться об адекватном контенте и не зацикливаться исключительно на телевышках.

Владимир Гройсман в борьбе за будущее принятие пенсионной реформы подчеркнул, что пенсию нужно будет заработать. Его первый заместитель Степан Кубив пообещал, что проект бюджета-2018 будет внесен в парламент до 15 сентября, словно напоминая, что правительство Гройсмана пытается соблюдать график принятия главного финансового документа страны. Правда, бюджет и пенсионная реформа – не единственные проблемы, на которые придется обратить внимание правительству, есть еще и кадровые вопросы. Андрей Парубий, пообещавший «осень реформ» под парламентским куполом, подчеркнуто оптимистично смотрит и на обновление состава Центризбиркома, но не стоит забывать, что в депутатском корпусе спикер – лишь первый среди равных. Ни состояние дел внутри парламентской коалиции, ни общий политический климат в стране не позволяют уверенно прогнозировать «железную поступь реформ» в ближайшее время, скорее, наоборот – популистские нотки будут звучать все активнее.

Юлия Тимошенко показалась на публике после почти двухмесячного отсутствия, посетив прием в честь 50-летия Всемирного конгресса Украинцев. Хотя ей не довелось выступить перед участниками собрания (эта честь была оказана только Петру Порошенко), Юлия Владимировна продемонстрировала свой новый публичный образ, дающий основания предполагать, что ее стилисты вдохновлены «Игрой престолов».

Дорожно-транспортные происшествия с участием Петра Дыминского и Нестора Шуфрича-младшего отмечены не только оперативными комментариями о них Антона Геращенко. Парламентарий привычно взял на себя роль следствия, суда и пресс-службы компетентных органов. Трагическая гибель молодой женщины на Львовщине после столкновения с принадлежащим Дыминскому «Мерседесом» всколыхнула местную общественность, и собственник футбольного клуба «Карпаты» и телеканала ZIK быстро отбыл в Швейцарию. Если ему будет предъявлено обвинение, не исключено, что информационная политика телеканала изменится. Что касается Шуфрича-младшего, то это ДТП скорее из серии привычных «мажорских», и вряд ли будет иметь последствия для отца молодого правонарушителя.

Евгений Магда