Право Украины на полноценное членство в НАТО не может быть под вопросом - экс-заместитель генсека Альянса

Бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в интервью DW заявил, что Украина должна продолжать проводить военные реформы, тренировки и программы модернизации для приближения к стандартам НАТО.

Вершбоу отметил, что говоря о далекой перспективе, в НАТО уже не раз говорили, что Украина однажды сможет получить членство, если достигнет критериев и при условии согласия всех союзников.

“Думаю, это скорее вопрос далекой, чем близкой перспективы, но думаю, что союзники соглашаются с тем, что право Украины на полноценное членство не может быть под вопросом. В прошлом году в НАТО согласовали существенно усилить сотрудничество с Украиной согласно Комплексному пакету помощи, который приняли на Варшавском саммите. Думаю, что преимуществом стала постоянное присутствие советников НАТО в Украине, участие Украины в учениях и тренировках НАТО и, конечно, то, что многие члены НАТО во главе с США оказывают прямое содействие и обучают Вооруженные силы Украины", - отметил Вершбоу.

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"Поэтому НАТО и члены Альянса построили очень глубокое партнерство с Украиной, которое приносит плоды в том, что касается эффективности боевой подготовки украинских сил, в том числе и тех, что находятся на линии столкновения на Донбассе. И есть возможности делать еще больше, но в пределах существующих рамок: Комплексный пакет помощи покрывает все ключевые сферы партнерства, и здесь вопрос в том, чтобы эти возможности использовать”, - убежден он.

Вершбоу отметил, что присутствие бойцов из ряда стран НАТО во время торжеств по случаю 26 годовщины независимости Украины было более, чем символическим жестом.

“Это конкретная демонстрация преданности членов НАТО (и не только тех, что были представлены, но всех членов НАТО) независимости и суверенитету Украины. Сигнал того, что Запад не примет российских амбиций по восстановлению гегемонии на бывшем советском пространстве, и того, что мы будем продолжать поддерживать усилия Украины из самозащиты, сохранения независимости и возвращение оккупированных Россией территорий”, - завершил Вершбоу.