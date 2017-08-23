Лидер немецких либералов предлагает "заморозить" вопрос Крыма, не признавая аннексии

Председатель либеральной немецкой партии "Свободные демократы", которая имеет шансы стать "младшим партнером" в коалиции с ХДС/ХСС после сентябрьских выборов в Бундестаг, Кристиан Линднер выступил за политику разрядки в отношениях с Россией. Об этом он заявил в интервью DW.

Комментируя скандал по поводу его слов относительно полуострова, он подчеркнул, что "Свободные демократы" ни в коем случае не призывают признать аннексию Крыма. "Наше предложение заключается в том, чтобы мы вернулись к традиционной немецкой политике разрядки", - пояснил Линднер. "Аннексия Крыма - это нарушение международного права, мы этого не принимаем. Санкции остаются в силе (...) Но все же стоит посмотреть, сможем ли мы прервать текущую спираль эскалации и гонку вооружений, готовы ли в России изменить свою политику", - отметил он.

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Предложение либералов по Крыму заключается в следующем: "Заморозить конфликт, не признавая (аннексии Крыма. - Ред.) и предложить диалог по другим вопросам". Если Россия не хочет выходить из тупика, говорит Линднер, тогда санкции надо усиливать, если Москва пойдет на уступки, то ограничительные меры можно будет постепенно облегчать. "Может, когда-то напряженность настолько снизится, что можно будет говорить и о Крыме", - заключил немецкий политик.

Напомним, 5 августа председатель Свободной демократической партии Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. Вместе с тем, в немецком правительстве напомнили слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана.