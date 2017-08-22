К Сущенко в СИЗО пустили жену и дочь

К незаконно задержанному и арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко вчера, 21 августа, допустили жену и дочь. Об этом в Facebook написал адвокат журналиста Марк Фейгин.

Читайте такжеСурков рассказал, о чем договорились со спецпредставителем США в Минске

«Сегодня у моего подзащитного, украинского журналиста Романа Сущенко в Лефортово, на свидании побывали жена и дочь», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержали корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые составляют государственную тайну".

Уголовное дело против журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня 2017 года Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы. 27 июня 2017 года суд продлил Сущенко срок содержания под стражей еще на три месяца - до 30 сентября.