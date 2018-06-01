Вступит ли Украина в ВТО до конца года?

Об этом мы спросили политиков и политологов

Василий Волга, народный депутат, фракция СПУ:

ВСТУПИТ, НО КОГДА?

Украина вступит в ВТО, вопрос только когда. Уверен, что не до конца этого года. Настроение спикера парламента такое, что мы должны максимально работать над тем, чтобы принять необходимые законы. Я не верю, что такое количество законов может быть принято за двадцать рабочих дней. Конечно, высказывались мнения, что если за дело взялся Яценюк, то все получиться…

При всем уважении замечу, что Яценюк никакого отношения к парламенту не имеет. И, к счастью, в парламенте сидят представители всех отраслей народного хозяйства. Вступить в ВТО значит росчерком пера уничтожить отечественного сельхозпроизводителя. Мы пока не создали механизмов регулирования аграрного рынка, которые существуют во всех странах. У нас, в отличие от европейских стран, нет программ по поддержке фермерских хозяйств. Мы не подготовили наше сельское хозяйство к ВТО, не позаботились о том, чтобы смягчить последствия этого вступления для товарного производителя. Например, в Европе существуют дотации для сельхозпроизводителя от 55 евро на один гектар обрабатываемой площади. И это только одна сотая от тех программ поддержки сельского хозяйства, которые существуют во всем мире. И пусть наша страна в общем зачете получит несомненные плюсы от вступления в ВТО. Но мы не можем ценой этого сделать нашу аграрную отрасль. Не забывайте, что в ней работает тридцать три процента нашего населения. Я изучал бюджетные процессы в Австрии и Америке, и там вопрос жизнеспособности аграрного производства (именно производства, потому что сам рынок пустой не будет, его заполнят импортные товары) считается вопросом национальной безопасности. И если просто взять и размазать село, это приведет к сильным социальными потрясениями.

Иосиф Винский, народный депутат, внефракционный:

ЯНУКОВИЧ ДОЛЖЕН ВСЕ СОГЛАСОВАТЬ С КРЕМЛЕМ

Есть реальное желание Ющенко вступить в ВТО, но думаю, что Янукович будет тянуть ситуацию, пока он не согласует позицию с «северной соседкой». В России есть свои сложности, они заняты внутренними делами, ценовой политикой, реально они от ВТО дальше. И, разумеется, мы могли бы быстро провести эти законы. У премьера есть большинство, и организовать нужное голосование можно было бы просто. Но вспомните ситуацию в прошлом году, она повторяется. Тогда у высшего руководства было желание скорейшего вступления, но при этом подавались сырые неподготовленные документы, протоколы подписываются в спешке и секрете. Я не считаю, чтобы прошлогодние документы были взвешенными, и что они защищали бы товарного производителя. Я и сейчас не вижу базы, не вижу проработки. Поэтому Ющенко подает законопроекты (которые должен подавать Кабмин), но при этом нет политической воли и не будет результативного голосования.

Александра Кужель, директор аналитического центра «Академия»:

ЕСЛИ КОНСТИТУЦИЮ ЗА НОЧЬ ПРИНЯЛИ, ТО ПРИ ЖЕЛАНИИ И В ВТО ВСТУПИМ

В нашей стране ничего нет невозможного. Если Мороз с Януковичем решат, что нужно вступать, мы вступим. Мы, извините, за ночь Конституцию приняли. При этом мы-то были личностями, а сейчас ведь партийная дисциплина... В общем, было бы решение трех. Если премьер со спикером, решат поддержать Президента, то и дополнительную сессию проведут и ночью поработают. Так что подождем, что скажет премьер-министр.

Тарас Черновол, народный депутат, Партия регионов:

ЯНУКОВИЧ СКАЗАЛ, ЯНУКОВИЧ СДЕЛАЕТ

В принципе, возможно до конца года пройти все процедуры. Конечный суд зависит не от нас, от руководства ВТО. Есть маленькая проблема, которая может быть формальным поводом для отсрочки нашего вступления, это неподписанный протокол с Киргизией, которая выставляет не совсем корректные требования к Украине. Я думаю, что в первом квартале следующего года мы могли бы стать членами ВТО.

Для этого есть политическая воля премьер-министра. Он четко о ней заявлял еще в 2003–2004 годах. Напомню, что мы тогда подписали три четверти законов, которые могут и не выставляться, как обязательные при вступлении, но полностью соответствуют вэтэошному законодательству. И сейчас нам тяжело будет проводить законы, касающиеся аграрного сектора. Но сейчас с аграриями ведутся переговоры для того, чтобы минимизировать негативные последствия вступления в ВТО для аграрного сектора и сохранить существующие льготы для сельского хозяйства.

Что касается пожелания российского премьера насчет синхронизированного вступления наших стран в ВТО, то в этом ничего особенного... Все высказывают пожелания, мы – в своем желании видеть цену на газ, предположим на уровне 95 долларов, они – в своем желании совместного вступления…

Опросила Маша Мищенко