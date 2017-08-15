Первая встреча спецпредставителя США с Сурковым состоится в Минске: дата согласовывается

Первая встреча специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет в Минске, дата может быть согласована в ближайшие дни.

Об этом на своей странице в Facebook написал приближенный к Суркову российский эксперт Алексей Чеснаков.

«Встреча Суркова и Волкера, скорее всего, состоится в Минске. Американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская - в Калининграде. Минск мог бы стать удобной для обеих сторон точкой встречи», - сказал он.

«Для российской делегации это хороший компромисс - территория союзного государства России и Беларуси, и от Калининграда недалеко. Для американцев тоже уступка небольшая - лететь придется только на час-полтора дольше», - добавил Чеснаков.

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По его словам, дата встречи может быть согласована в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров по ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а «горячая война».

При администрации бывшего президента США Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд.