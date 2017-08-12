Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы не пускать боевиков - глава ГПСУ
00:22, 12 августа 2017Политика
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Россия усиливает границу с Украиной на участке, который граничит с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, чтобы препятствовать проникновению боевиков на ее территорию.
Боевиков не хотят пускать в Россию / фото espreso.tv
Российские пограничники не пускают боевиков, направляющихся из Донбасса, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, как пишет "Новое время".
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"Да. Факт подтверждается. Из разных источников. Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо", - ответил глава ГПСУ на вопрос журналиста в интервью 5 каналу.
Напомним, ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко анонсировал сбор резервистов, если в зоне АТО начнется обострение.
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