Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы не пускать боевиков - глава ГПСУ

Российские пограничники не пускают боевиков, направляющихся из Донбасса, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, как пишет "Новое время".

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"Да. Факт подтверждается. Из разных источников. Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо", - ответил глава ГПСУ на вопрос журналиста в интервью 5 каналу.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко анонсировал сбор резервистов, если в зоне АТО начнется обострение.