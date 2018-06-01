Удовенко: Если в Украине будет пророссийская власть, то Ахметовых за одни сутки уничтожат

Бывший министр иностранных дел Украины, экс-председатель Народного руха, депутат от блока “Наша Украина” Геннадий Удовенко рассказал в интервью УНИАН, как именно «нашеукраинцам» стоит дружить с «регионалами», а также об украинско-российских отношениях и т.д. – Геннадий Иосифович, как, с вашей точки зрения, могут повлиять инициативы правительства Януковича о приостановке процесса вступления Украины в НАТО, на отношение стран Альянса, в целом Запада, к нашей стране?

– На Западе хорошо понимают, что происходит в Украине, насколько сложны эти процессы. Сейчас политическая борьба фактически напоминает конец 80-х – начало 90-х годов, когда Украина добывала независимость. Сегодня подлинно антиукраинские, антигосударственные силы усиливают свою деятельность, используют свое влияние в парламенте, эксплуатируют антинатовские, пророссийские настроения в правительстве. Меня только удивляет недальновидность “регионалов”: ведь если завтра Украина, скажем, потеряет свою независимость и придет не только российский капитал в Украину, но и власть пророссийская, то этих бизнесменов – Ахметовых и иже с ними – за одни сутки уничтожат! Они не понимают, что именно независимая Украина обеспечила их бизнес и они должны продолжать этот самостоятельный курс.

Действительно инициативы правительства о приостановлении курса на интеграцию в НАТО влияют на отношение Альянса к Украине. Однако перед нами стоит задача разъяснять, что такая политика правительства отражает только часть мнения украинского общества. И здесь я поддерживаю действия Ющенко, направленные на консолидацию, на то, чтобы был общий альянс с “регионалами”, чтобы мы имели какую-то возможность влиять на них.

– Да, но есть политические реалии, с которыми невозможно не считаться, и что должно делать руководство Украины, когда решаются вопросы цены на газ и когда Кремль выдвигает украинским властям ряд требований, в том числе и по отношениям с НАТО?

– Это политический диктат, это петля, которую Россия постоянно использует в отношениях с Украиной. Я всегда вспоминаю октябрь 1994 года, когда тогдашний Президент Кучма и я вернулись из Вашингтона. Был конец октября – начало ноября, и Россия прекратила поставки газа в Украину. Мне Кучма поручает: ты свяжись со своими коллегами – в чем, мол, дело... А мне Козырев, тогдашний министр иностранных дел России, говорит: «Ну, Геннадий Иосифович, у вас теперь есть стратегический партнер, пусть он вам дает газ»...

Ну, мне вообще нравился все время Ельцин, он очень много всегда делал для развития двусторонних отношений. Тогда я доложил Кучме о разговоре с Козыревым, он позвонил Ельцину... Ну и все – есть газ.

Я очень критически настроен в этом плане к украинским властным структурам. Присосались к российской газовой трубе: за газ не платим или платим копейки по сравнению с мировыми ценам, крадем газ (это называется незаконным отбором)... На этом наживают огромные капиталы... Ну откуда у нас эти олигархи появились? Я говорю: ну если бы нам, Руху, маленькую бензоколонку одну дали, то мы стали бы мощной партией...

В нынешних российско-украинских отношениях наметились хоть какие-то шаги вперед. Вот, например, возобновились переговоры о демаркации украинско-российской границы. Мы ведь уже 15 лет не можем эту демаркацию провести!

– Инициатива YES (Ялтинской европейской стратегии) о вступлении Украины в ЕС до 2020 года – это реально?

– Ну, я приветствую, конечно, эти усилия. Но я недавно в парламенте выступал и напомнил им такую историю. Сергей Осыка, бывший министр внешнеэкономических связей, в ноябре 1994 года на заседании СНБО бил себя в грудь и говорил: Леонид Данилович, мы до конца года вступим в Евросоюз, ну, говорит, в начале следующего года максимум. И в самом деле, где-то в феврале 1995 года Кучма и я были в Женеве, встречались с руководством ЕС, и они заверяли, что мы Украину вот-вот уже принимаем в Евросоюз. И что? Где мы?

Мы сегодня спорим о сроках вступления в ВТО, и когда я от имени “Нашей Украины” выступил в парламенте и призвал: давайте мы все законы сейчас примем (их 21), чтобы наконец вступить в ВТО, так меня Мороз так отчитал!

Но то, что Пинчук (зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук - учредитель YES. – Ред.) предлагает – это хорошо, у него есть влияние, есть авторитет, и дай Бог, чтобы так произошло, но я бы не ставил конкретные временные рамки.

– Должен ли НРУ вместе с “Нашей Украиной” оставаться в оппозиции и должен ли Тарасюк оставаться министром? – На днях мы – Тарасюк, я, Михаил Поживанов – вернулись из Львова. Там было совещание депутатов НРУ всех уровней Львовской и Закарпатской области. Было 730 человек. Представители Руха единодушно считают, что мы не должны идти в альянс с коммунистами. И то, что произошло на съезде НСНУ, – это несколько осложнит ситуацию для Руха. Потому что рядовой Рух против широкой коалиции. Но мы поддерживаем Тарасюка, он должен оставаться министром... Мы понимаем, что в правительстве создана очень мощная группа международников – это Грищенко, Зленко, Орел, Фиалко, и будет, безусловно, противостояние во внешней политике.

– Сможет ли в таком случае Тарасюк противостоять “генеральной” линии правительства в вопросах внешней политики?

– Да, я думаю, что сможет. Потому что внешняя политика, которую проводит Тарасюк, полностью отвечает национальным интересам Украины, позиции Президента и Руха. Здесь не будет противоречия. Я воспитанник Вячеслава Чорновола, и мы всегда говорили о конструктивной оппозиции. Там, где Кучма принимал решения, направленные на защиту национальных интересов, мы его поддерживали. Там, где мы считали, что это противоречит интересам Украины, – Рух выступал против. Так и сейчас мы можем действовать. Например, мы критикуем заявление Януковича в Брюсселе о задержке вступления в НАТО... Это в какой-то степени осложняет ситуацию, но не настолько, чтобы ставить вопрос, что Тарасюк должен решить – либо он с Рухом, либо во главе МИД. Это можно совмещать.

Беседовал Дмитрий Горшков