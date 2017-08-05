Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с их профессиональным праздником.

В тексте поздравления, размещенном на его странице в Facebook, министр поблагодарил их за добросовестную службу.

«Ежегодно в первую неделю августа свой профессиональный праздник отмечают те военнослужащие, кто связал свою жизнь с воздушными Силами ВС Украины. Благодарен личному составу, который неизменно демонстрирует верность украинскому народу, мужество, самоотверженность и героизм», - написал министр.

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При этом он отметил военнослужащих и работников ВСУ, которые помогают военным авиаторам с земли.

«Помним и склоняем головы перед подвигами воинов-авиаторов, которые одними из первых приняли на себя удар врага - экипажи Героев Украины Константина Могилко и Дмитрия Майбороды, кавалера ордена Богдана Хмельницкого III степени Александра Белого и всех погибших при выполнении боевых задач военнослужащих Воздушных сил. Я искренне благодарен стражам неба за добросовестную службу на благо украинского народа», - отметил Полторак.