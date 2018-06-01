”Визит Фрадкова дал нам сладкую конфетку...”

"Вытащив листок бумаги формата А4, Фрадков должен был объявить: я привез вам газ. И это было бы самой лучшей психотерапией и магией для украинского политикума. Но он сказал другое слово..". "Визит принес пользу только России..." Эксперты комментируют визит Фрадкова в Киев

Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова:

К позитивам этого визита стоит отнести, что через заседание экономического комитета, который возглавляют премьеры, наконец, начала работу комиссия «Ющенко – Путин». И традиционные механизмы украино-российского взаимодействия запущены. Но результаты и тональность визита показали, что российско-украинские отношения находятся в режиме ручного управления. Все решения достигаются на самый ближайший период – год максимум. В отсутствие межправительственных отношений мы не знаем, какой будет политика в газовом вопросе, каким будет баланс газа, какая межгосударственная стратегия этих отношений. Все решения носят краткосрочный предварительный характер. Несмотря на то, что встретились премьеры, все понимают, что окончательная точка на “і” будет поставлена президентами. И коррективы, возможно, будут еще вноситься. Достаточно закрытым было принятие решений и сама встреча. Если три-четыре года назад это считалось бы нормальным, то сейчас воспринимается совсем по-другому. Не случайным стало появление разных комментариев о сдаче политических и экономических интересов. Все это базируется на домыслах и отсутствии реальной информации даже у Президента страны. Например, возникает вопрос о механизме поставок газа и формировании цены на него. В общем-то возникает масса вопросов, поскольку никто не видел контракта. Обеспечат ли объемы поставок баланс газа в Украине? Заложен ли тут внутренний НДС или не заложен? Заложена ли в цене оплата на транзит и как это будет осуществляться? Какие тут долговременные гарантии? На какой период подписан этот контракт? Александр Чалый сказал, что в Секретариате Президента нет информации о том, как формировалась эта цена и какой предполагается механизм.

Про ВТО…Несмотря на то, что наши украинские политики пытались смягчить послания, тем не менее месидж был однозначным и понятным: Россия рассчитывает на синхронизацию переговорного процесса, условий вступления и самого вступления Украины и России в ВТО. Это была четко заявленная позиция, она была заявлена публично. И я могу только приветствовать: Михаил Фрадков сделал то, чего не решались сделать наши политики, которые в последнее время зачастили в Москву. Впрочем, еще два года назад я прогнозировал, что Украина присоединиться приблизительно в одно время с Россией. И можно, сколько угодно говорить об утраченном шансе и предательстве национального интереса, но в прошлом году мы заявляли о своем скорейшем вступлении в ВТО, а при этом нам не хватило политической воли подписать все протоколы, не хватило слаженности действий ветвей власти и не хватило понимания сущности национальных интересов. Мы упустили этот шанс не сейчас, а намного раньше. Никто не может помешать суверенную политику, когда есть желание ее осуществлять, а ссылаться, что кто-то создает проблемы, - это расписываться в собственной неспособности проводить эту политику.

Оценку эти переговорам поставят граждане Украины. Это будет зависеть от того, смогут ли они оплатить коммунальные услуги и не только этой зимой, но и следующей, смогут ли они положить в карман то, что им наобещали оба правительства.

Виктор Небоженко, политолог:

Главное, чего ожидала украинская и киевская общественность от визита российского премьера, это то, что Михаил Фрадков привезет цену на газ на длительный срок (обычно, про цену транзита Москва предпочитает не говорить). Это было бы так, как когда-то Чемберлен привез в Англию знаменитый мюнхенский документ с лозунгом: «Я привез вам мир». Вот примерно так, вытащив листок бумагиформата4, Фрадков должен был объявить: я привез вам газ. И это было бы самой лучшей психотерапией и магией для украинского политикума. Но он сказал другое слово: предложил синхронизировать вступления Украины и России в ВТО. Скандальность этого заявления состоит в том, что ВТО не имеет дурной привычки принимать такие страны, как Украина и Россия одним пакетом. Более того, узнав об этой наивной уловке Фрадкова, крупнейшие функционеры ВТО сделают все, чтобы ни о какой синхронизации речь не шла. Но украинцам оставалось только одно: сделать вид, что они внимательно выслушали Фрадкова, а Фрадкову сделать вид, что его хорошо поняли в Киеве. Поэтому не стоит бить посуду по тому поводу, является ли синхронизированное вступление в ВТО предательством национальных интересов или это успешный совместный нацпроект Кремля на геополитическом пространстве. Проблема синхоронизации уйдет в туман к Новому году, уступив место более скандальным сюжетам.

Что касается «мягких интерпретаций» украинских политиков «ВТОшного заявления». Это неприятно, что у Кремля есть в Украине протеже, которые комментирует его экспромты и намерения. Но новым друзьям Кремля приходиться делать вид, что они все понимают и сделают все возможное, чтобы удовлетворить просьбы Фрадкова.

Цена на газ, которую бы привез Фрадков, дала бы гораздо большую стабильность для наших двусторонних отношений, чем намеки на синхронное плавание или римейк знаменитого высказывания Буша, что для танго нужны двое.

Николай Сивульский, народный депутат, БЮТ:

Меня обеспокоил визит российского премьера, потому что в ходе него была заявлена и фактически реализована следующая идея. Объявлялось, что правительство Украины не занимается вопросами газа, якобы это компетенция субъектов хозяйствования. И вот Януковичу позвонили из Москвы и сказали: цена на газ будет не больше 130-ти долларов за тысячу кубов, и РосУкрэнерго якобы будет поставлять УкрГазэнерго 55 миллиардов кубометров газа на следующий год. Фактически был упущен уникальный шаг на правительственном уровне денонсировать соглашение, подписанное 4 января. Напомню, что тогда же было разорвано соглашение, которое гарантировало получения в счет платы за транзит газа по цене 50 долларов при ставке транзита 1,09. Клерки, так называемые субъекты хозяйствования, поподписывали документы, которые подрывают национальные интересы. А визит Фрадкова - это легетимизация предательских соглашений. Правительство, лидер которого, идя на выборы, обещал, что вернет цену на 50 долларов, фактически смирился с ситуацией. Более того, он и далее идет на уступки, он хочет перевести газовые отношений в формат отношений субъектов хозяйствования. Эту позицию зафиксировал Фрадков. Визит принес пользу только России, а нам дал сладкую конфетку. Давайте помнить, какую цену мы заплатили за эти 130 долларов. А заявление о синхронизированном вступлении в ВТО, это вообще вмешательство в дела Украины. Да ведь мы намного ближе к ВТО. Потому что Россия проводит не ту политику, которая устроила бы ВТО. Она проводит политику государственной монополизации всех сфер отношений, там возможно прямое вмешательство государства в хозяйственные отношения. Россияне не подписали «Энергетической хартии», не обеспечивают свободного доступа к транзитным трубам, они взяли за горло среднеазиатские государства, диктуя кому и по какой цене отпускать газ. Они далеки от СОТ и теперь хотят синхронизированно с нами вступят. Мороз обманывает нас, говоря, что синхронизация касается только процедуры. Синхронизация - процесс календарный. И вопрос стоит: кто первый вступит в ВТО, тот и в выигрыше. Потому, что при нашем вступлении Россия буде все согласовывать с нами. Нам осталось согласовывать подписать протокол с Киргызстаном и принять двадцать законов - и мы в ВТО. И не надо никакой синхронизации. Совместное вступление должно стать нашей уступкой в обмен на дешевый газ. Пропустив Россию, мы навеки останемся в торговой кабале, потому что Россия продиктует такие условия, что путь туда нам будет заказан.

Записала Маша Мищенко