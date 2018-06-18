Вехи недели. Порошенко и истребитель, Гройсман и баржа, Саакашвили и паспорт

Петр Порошенко перелетел из Киева в Винницу не исключительно ради развлечения, а чтобы таким образом поздравить военных авиаторов с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что на потребности ВВС в 2017 году выделено больше миллиарда гривен и сообщил о повышении денежного содержания для военнослужащих на переднем крае линии противостояния. Хотя аномальная жара несколько снизила интенсивность атак боевиков, ситуация на Донбассе остается напряженнойи требующей повышенного внимания. Тем более – в контексте анонсированной встречи спецпредставителя США Курта Волкера и помощника Путина Владислава Суркова.

Сравнение Порошенко с Путиным в контексте полета на истребителе выглядит не совсем корректным, поскольку украинский и российский президенты – далеко не первые в мировой истории, кто демонстрировал свое желание покорять небо на военном самолете. Куда интереснее отметить, что глава государства стал хедлайнером празднования второй годовщины создания Национальной полиции, отодвинув на второй план и Арсена Авакова, и Сергея Князева. Президент выразил уверенность, что перелом в борьбе с преступностью произошел, о чем свидетельствует сокращение количества тяжких преступлений. О Хатии Деканоидзе при этом упоминали разве что возвращении ей грузинского гражданства после отъезда из Украины.

Владимир Гройсман уделил повышенное внимание реанимации речного транспорта в Украине, прокомментировав рейс баржи с арбузами из Херсона в Киев. Вопрос действительно важный, поскольку судоходство на Днепре пребывает в упадке, чем главная водная артерия нашей страны отличается от других европейских рек. Кроме этого, глава правительства пообещал не позволить выхолостить во время рассмотрения в парламенте пенсионную и медицинскую реформу и высказался за привлечение лоукостеров в страну.

Транспортная сфера в период политического межсезонья вообще привлекает много внимания. Интересно в этом контексте звучит заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна об отмене судом решения о переподчинении «Укрзализныци» Кабинету Министров. Это решение может стать определяющим в затяжном конфликте профильного министра с шефом «железки» Войцехом Балчуном, с которым генеральный прокурор не рекомендует продлевать трудовые отношения. ГПУ также подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов, что вряд ли можно назвать признаком профессиональной компетентности чиновника.

Гибель экс-парламентария Ирины Бережной в автокатастрофе в Хорватии не только показала, что адепты «русского мира» в частной жизни с удовольствием пользуются преимуществами жизни в ЕС, но и продолжила список случаев преждевременных уходов из жизни политиков, непосредственно связанных с предыдущей властью. Масштаб явления создает гнетущее впечатление.

Михеил Саакашвили продолжил борьбу за возвращение украинского гражданства. Пока не в Апелляционном суде, где он обещал оспорить утрату паспорта с тризубом, а путем публичных заявлений. Пообещав во время скайп-конференции из США вернуться в Украину, Михеил Николозович пока остановился в Польше, где принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине Варшавского восстания. Саакашвили продолжает громко выступать, но ему пора поработать над конструктивной составляющей информационной повестки – на одной эмоциональной критике власти долго поддерживать к себе внимание будет непросто.

Евгений Магда