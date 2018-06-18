Украинский интерес. Раздвоение в Белом Доме, европейские капризы и казус Рогозина

Президент США подписал закон об углублении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, не удосужившись сдержать раздражение в адрес Конгресса. При этом Дональд Трамп словно забыл, что большинство в обеих палатах законодательно органа принадлежит его однопартийцам из Республиканской партии, заодно напомнив о том периоде, когда он во время прошлогодних праймериз громил представителей партийного истеблишмента. Трамп и члены его команды к тому же погрязли в «опасных связях» с различными российскими эмиссарами, ставшими предметом специального сенатского расследования.

Интересно, что Майк Пенс (представляющий вышеупомянутый республиканский истеблишмент) во время своего европейского турне подчеркивал не только неприемлемость российской политики, но и готовность Соединенных Штатов поддерживать своих союзников в Старом Свете. Вице-президент США побывал в Эстонии (где, как и в других балтийских странах, недавно размещены армейские подразделения НАТО), Черногории, недавно ставшей членом Альянса. Особого внимания заслуживает визит Пенса в Грузию, руководство которой неоднократно обвиняли в пророссийской ориентации, накануне очередной годовщины российско-грузинской войны. Второй человек в иерархии американской власти своими выступлениями напоминал о спичах Рональда Рейгана во время его крестового похода против империи зла.

Европейский Союз пытается балансировать между сохранением России в качестве одного з основных источников энергоресурсов для своих нужд и принципиальностью в отношении агрессивных действий Кремля. Наверное, поэтому дальше грозных комментариев в отношении американских санкций дело не пошло и вряд ли пойдет до завершения избирательной кампании в Германии. Более того – ЕС показательно расширил санкционные списки против России после аферы, которую Кремль провернул с поставками в Крым турбин компании Siemens.

Надо сказать, что свое отношение к России меняют и формально нейтральные государства. Например, Молдова объявила персоной нон грата Дмитрия Рогозина, рвавшегося в Приднестровье отпраздновать юбилей формального завершения конфликта. Известный «ястреб» при этом стер наиболее одиозные комментарии в своих аккаунтах, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал действия властей Молдовы более опасными, чем американские санкции. Глава самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский из Москвы заученно обвинил Кишинев в эскалации конфликта, подтвердив марионеточный характер своей власти.

Евгений Магда