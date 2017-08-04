США не закроют глаза на агрессию России в Украине - Госдеп

В Государственном департаменте США подчеркнули, что будут продолжать свою работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Науэрт, отвечая на вопрос относительно ухудшения отношений с РФ из-за закона о новых санкциях США, передает Европейская правда.

"Украина - это очень серьезный вопрос. Мы будем и впредь заставлять Россию отвечать за свои поступки. Мы недавно назначили Курта Волкера для рассмотрения этого вопроса. Вы же знаете, насколько важно для нас стараться сохранить или попытаться вернуть целостность Украины и территориальный суверенитет. Это тот вопрос, которым мы сильно увлечены. Только потому, что мы хотим найти сферы сотрудничества и улучшить отношения с Россией, где мы можем, потому что она также является ядерной сверхдержавой, не означает, что мы закроем глаза на некоторые плохие действия, к которым они привлечены, как в Украине", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

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Отвечая на вопрос относительно возможности предоставления оборонительного вооружения Украине, Науэрт отметила: "Я, безусловно, могу сказать, что мы не предоставляли оборонительное вооружение, но мы и не исключили возможность сделать это. Итак, это вариант, который остается для обсуждения".

Как сообщал УНИАН, Россия начала дипломатическую войну с США.