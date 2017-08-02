Четыре страны присоединились к решению ЕС продлить санкции против России

Европейский Союз приветствует решение Черногории, Албании, Норвегии и Украины присоединиться к санкциям Евросоюза против России, введенным в ответ на агрессию в отношении Украины.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, обнародованном в среду в Брюсселе.

Она напомнила, что 28 июня Совет ЕС принял решение продлить существующие ограничительные меры до 31 января 2018 года.

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«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, а также Украина присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие их национальных политик этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Совет ЕС утвердил решение продлить еще на полгода - до 31 января 2018 года – экономические санкции против России за невыполнение ею Минских договоренностей. Это решение вступило в силу 29 июня.