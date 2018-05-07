Выступление Виктора Ющенко в ВР: бенефис не состоялся

В этот раз Президент Украины Виктор Ющенко выступил со своим ежегодным посланием в Верховной Раде с первой попытки. Напомним, что в прошлом году таких попыток было шесть, но из-за нестабильности в парламенте и блокирования трибуны, Президенту, в конце концов, пришлось просто в мае 2008 года опубликовать свое выступление в официальных изданиях.

В этот раз все было мирно. Никто ничего не возражал и ничего не блокировал. Выступление Виктора Андреевича слушали лениво, кто-то, посмеиваясь, кто позевывая. Было такое чувство, что все депутаты прониклись высказанной чуть позже мысльюлидера оппозиции Виктора Януковича: «это последнее выступление Виктор Ющенко в Верховной Раде».

В самом послании Виктор Андреевич рапортовал об успехах, говорил, что Украина утвердилась, как единая нация, что мы стали больше заботится друг о друге. Потом Президент перешел к неудачам, сказал, что главной причиной кризиса в Украине стала неспособность государства провести реформы. Посетовал, что есть долги по зарплате, что потеряны внешние рынки и очевидно серьезное падение ВВП. Позже он остановился на судьбах отдельных отраслей.

«На десерт» Виктор Ющенко высказал свои пожелания в скорейшем политическом реформировании. Заявил о необходимости перехода к открытым партийным спискам на центральном уровне и мажоритарной системе на местных выборах, провести реформу местного самоуправления, создать двухпалатный парламент с уменьшением численности депутатов, ликвидировать изменения 2004 года, внесенные тогда в Основной закон и принять другую, обновленную Конституцию. И эту Конституцию Виктор Андреевич уже сегодня передал председателю Верховной Рады.

В общем, как только Президент закончил, парламентарии повалили в кулуары с единственной в общем-то целью. Высказать свое «фе» выступлению Ющенко.

«Я думаю, что в этом докладе Ющенко максимально реализовал свои интеллектуальные возможности. Очень многие вещи, о которых он говорил, своевременны. Это и открытые списки, реформа местного самоуправления, над этом работали все предыдущие правительства. Но я помню, как Ющенко надрывал голосовые связки в 2002 году, нападая на идею двухпалатного парламента, которую тогда разрабатывала группа Администрации Президента Кучмы, в том числе и я. А сегодня он озвучивает ее, как собственную, сохранив все наши наработки, включая названия, - делился впечатлениями регионал Дмитрий Табачник. - Если ты еще недавно говорил, что двухпалатный парламент - это федерализация и распад Украины, то что произошло в твоей голове?..».

«На мой взгляд, Президент пребывает в отчаянии, он не знает, что ему делать в последний год своего правления, – давал комментарии бывший мэр Киева Александр Омельченко (фракция НУ-НС). - Это если и не плач Ярославны, то - попытка оправдаться за свою бездеятельность. Сегодня Виктор Андреевич озвучил, что нужно уменьшить роль местных администраций. Четыре года мы в парламентском комитете бьемся с Секретариатом, чтобы провести эти изменения, и все делается наоборот. И кто бы что ни планировал, но выборы в органы местного самоуправления пройдут в марте 2010 года. А выборы Президента пройдут либо 25 октября либо 17 января. Никакие другие сценарии невозможны. Виктор Андреевич криком кричал пять лет назад, когда помощник Кучмы Александр Волков провел референдум относительно двухпалатного парламента. А теперь он сам предлагает ограничить свой период деятельности, скорее всего, чтобы попасть в парламент».

«Я не вижу хоть какой-то системности в выступлении Президента, - говорил член блока Литвина Александр Зарубинский. - Не вижу системности в определении внешней политики Украины. Были сказаны какие-то отдельные, фрагментарные вещи относительно контактов с Россией и евроатлантического выбора. Ющенко собирается подавать так называемый обновленный проект Конституции. Но если этот проект будет содержать положения сегодняшнего послания, то тогда у него нет шансов».

На вопрос о том, будет ли фракция Литвина голосовать за досрочные выборы, Александр Зарубинский ответил категорически: не будет. «Если это сценарий Партии Регионов вместе с партнером и компанией в лице Балоги, то пусть бы они не беспокоились. Кто хочет выборов? Тот, кто хочет вернуться к корыту. Я понимаю, что тому, кто руководит Президентом, очень нужна депутатская неприкосновенность, но это не повод вводить страну в выборы».

Любопытно, что на мой «чисто женский вопрос» о том, зачем Президенту так нужна депутатская неприкосновенность, мне, в основном, отвечали: «Поинтересуйтесь у Васюника…» Или: «Я не знаю, я не Васюник». (Иван Васюник – вице-премьер-министр, давний соратник Президента, который в том числе занимается подготовкой Евро-2012). Среди ответов были и такие как: спросите у строителей Арсенала, Батурина, Больницы будущего.

Слушая критику в адрес Президента, я с сожалением подумала, что в этот раз Виктора Ющенко вообще некому защитить.

«А почему же ваш патрон не выйдет, не скажет, что Виктор Ющенко, как всегда прав, что он настоящий патриот?!», - интересуюсь у одного из членов группы «За Украину».

«Хвалить особо не за что. Такое чувство, что выступает эксперт, а не Президент, который причастен к этой власти и несет ответственность за все, что происходит», - услышала в ответ.

«Ладно, а вы будете голосовать за проведение досрочных президентских и парламентских выборов, как хочет Ющенко? Ведь Вячеслав Кириленко не привык отказывать Президенту?» - снова спрашиваю я депутата.

«Кириленко не отказывает. Но едва ли за досрочные выборы проголосует хотя бы часть группы. Должны же быть пределы уступчивости», - ответили мне.

Я слушала комментарии политиков и одновременно интересовалась, насколько проходным является недавно опубликованный сценарий проведения синхронизированных досрочных выборов Президента и парламента. Таким сценарием предполагается, что Виктор Ющенко становится депутатом в верхней палате, Регионы создают коалицию, а Виктор Янукович возглавляет Кабинет министров.

Члены фракции Партии регионов отвечали по-разному. Одни говорили, что это был бы самый лучший вариант, другие отвечали, что не верят в возможность проведения такого сценария. Такой разнобой оставляет вопрос, насколько единой будет фракция в своем голосовании. Ведь, если КПУ, БЮТ, группа Вячеслава Кириленко и блок Литвина не поддержат выборы, то голосов для законодательного закрепления проведения обеих кампаний становится не так уж много. Партия Регионов плюс ЕЦ плюс гипотетически уверовавшие в их звезду «раскольники». (Можно себе представить, какой будет сумма для обретения недостающих голосов). Но ведь только за деньги решить настолько серьезный вопрос будет сложно. И даже если ситуация будет ухудшаться, действующее правительство будет вызывать все большее недовольство, если предположить, что Балога с Януковичем окажутся настолько эффективными, что сумеют продавить нужное решение о двух совместных выборах, то трудно представить, что досрочным выборам будут предшествовать такие кардинальные конституционные изменения. Вы верите, что Балога с Ющенко смогут сделать то, что не сделали Волков с Кучмой? А без второй палаты, как кажется, Президенту нет смысла уходить раньше и даже проводить досрочные выборы. (Разве, что для того, чтобы «спасти страну от Тимошенко») И еще трудно поверить в реализуемость предложений Президента по Конституции. Я не встретила в кулуарах парламента ни одного человека, которому бы предложения Виктора Ющенко пришлись по душе. А значит, и народ они вряд ли впечатлят.

Маша Мищенко