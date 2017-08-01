Аваков требует, чтобы получателей российских паспортов лишали украинского гражданства

Комментируя объявленную Россией упрощенную процедуру получения гражданства для украинцев, глава МВД Арсен Аваков заявил, украинское гражданство не должно быть совместимо с российским ни при каких условиях. Об этом он написал в своем Facebook.

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"Если после трех лет войны, смертей и лжи принесенных Россией украинцам - все еще остается тот простак, пусть даже говорящий не так, как я, на слобожанском украинском суржике, а на чистом лингвистическом русском – и он хочет воссоединится с "матушкой Россией" - пускай!.. Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше украинское гражданство с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак", - заявил Аваков.

"Убежден, что осенью, с началом работы парламента нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство - более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины - вне зависимости от чьей-либо воли в самой Украине и за ее пределами. Что б не возникало ни казусов Саакашвили, ни потирающих ручонки кремлевских мечтателей, манящими красными корочками взамен наших красавцев с тризубом!" – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в июле Госдума РФ приняла закон, который позволяет получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины. В частности, обсуждается заявительный порядок без предоставления подтверждения от украинской стороны при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составило 2 млн 300 тыс. 320 человек. По ее словам, из них более миллиона - беженцы с Донбасса.