Вехи недели. Потеря Саакашвили, Гройсман на хозяйстве и крестные ходы с перспективой

Потеря Михеилом Саакашвили украинского гражданства напоминала по драматургии триллер. Сообщение об этом резонансном факте радикалом Игорем Мосийчуком, половинчатая позиция Государственной миграционной службы и наконец гневно-эмоциональные комментарии самого Михеила Николозовича позволяют сделать несколько выводов. Первый и главный – кратковременный период ставки на «варягов», способных принести новое качество управления страной, закончился. Второй и очевидный – выдавливание Саакашвили из украинской политики состоялось благодаря консенсусу разных политических сил. Третий – потеря гражданства известным, но не слишком рейтинговым на сегодня политиком вызвало хор заявлений оппозиционных политиков, которых этот факт объединил в едином порыве.

В одночасье лишившийся украинского гражданства Саакашвили за океаном развил бурную деятельность. Он пообещал вернуться в Украину законным путем, обжаловав в Апелляционном суде президентский указ. Видимо, для пущей убедительности лидер «Руха новых сил Михеила Саакашвили» раздал несколько интервью, из которых следует, что он является одним из самых популярных политиков в Украине, за три последних года в политической жизни нашей страны практически ничего без его участия не происходило, а Петр Порошенко является диктатором и воплощением всех смертных грехов. При этом новоявленный апатрид не учитывает того факта, что об его работе в Одесской области и «антикоррупционной» деятельности хватает разнообразной информации.

Петр Порошенко никак не комментирует словесные эскапады своего давнего знакомого. Сохраняет хладнокровие и Владимир Гройсман, полгода бывший начальником Саакашвили в вертикали исполнительной власти. Премьера, судя по его последним интервью, всерьёз обеспокоен перспективой принятия новых правил проведения приватизации остатков государственного имущества, в чем не обойтись без участия парламента, и улучшением качества менеджмента в государственных компаниях. Задачи выглядят навскидку взаимоисключающими, но в реальности призваны обеспечить увеличение денежных поступлений в государственный бюджет.

Тем временем первые плоды дала проголосованная Верховной Радой прошлым летом судебная реформа: Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты конкурса на занятие 120 вакантных мест. И хотя отдельные представители общественных организаций считают, что многие достойные претенденты остались за бортом, стоит отметить, что само проведение конкурса было беспрецедентным для Украины. Однако большинству граждан интересно, когда изменения дойдут до судов низового уровня, с которыми сталкивается подавляющее большинство истцов и ответчиков.

Православные церкви Киевского и Московского патриархатов провели крестные ходы, посвященные годовщине Крещения Руси. УПЦ МП вдогонку шествию (куда менее масштабному, по сравнению с прошлогодним) призвала власть отказаться от выдачи биометрических паспортом своим прихожанам, подтвердив свое реноме провайдера интересов «русского мира» в Украине. К сожалению, дискуссия о необходимости создания поместной православной церкви в стране как-то зачахла, хотя она могла бы стать не только крупнейшей по количеству приходов в православном мире, но и мощным оружием в деле противодействия гибридной агрессии.

Евгений Магда