Посол Украины призвал Сенат США признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом на текущей сессии
В контексте празднования 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине Чалый обратился к временному президенту Сената США Оррину Хэтчу.
Посол Украины в США Валерий Чалый призвал Сенат (верхняя палата Конгресса) признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида против украинского народа на текущей 115-й сессии.
Об этом сообщает посольство Украины в США в социальной сети Facebook.
В частности отмечается, что Чалый провел встречу с временным президентом Сената США Оррином Хэтчем - вторым после вице-президента США должностным лицом верхней палаты американского парламента.
«В этой связи обсуждены вопросы дальнейшей поддержки Конгрессом США усилий Украины по внедрению реформ и противостоянию российской гибридной войне», - говорится в сообщении.
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Так, посол Украины отметил, что высоко ценит устойчивый двухпартийный консенсус в Сенате по Украине и рассчитывает на дальнейшие практические шаги американских законодателей относительно не только сохранения, но и расширения программ помощи Украине, прежде всего в сфере военно-технического сотрудничества. Руководитель украинского дипломатического учреждения также акцентировал значительные перспективы для развития украинского-американского сотрудничества на экономически-инвестиционном и энергетическом направлениях.
Также сказано, что в контексте 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине Чалый обратился к сенатору Хэтчу с просьбой о поддержке принятия текущим, 115-ым, Конгрессом США решения о признании этой трагедии актом геноцида украинского народа.