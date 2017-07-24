Украина является приоритетом для Великобритании в сфере внешней политики - посол

Украина является приоритетом для Великобритании в сфере внешней политики.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании Duncan.

Вместе с фрегатом ВМС Турецкой Республики Yildirim эсминец Duncan прибыл в порт Одессы с визитом в Украину постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2).

«Украина для нас в сфере внешней политики приоритет. Потому что ваша безопасность - это безопасность Европы и это наша безопасность», - сказала Гоф.

Также посол выразила надежду, что такие визиты будут происходить и в будущем. «На мой взгляд, это признак сотрудничества между нашими странами. Это показывает поддержку со стороны Великобритании», - сказала она.

Как сообщалось, с 24 по 27 июля в порту Одессы продолжается визит в Украину постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) в составе эсминца Duncan и фрегата ВМС Турецкой Республики Yildirim. Поход возглавляет коммодор Джеймс Морли. В ходе визита американские и турецкие военные моряки проведут совместные тренировки с личным составом ВМС ВС Украины. В завершение военные моряки проведут в Черном море тренировки типа PASSEX.