Геращенко о разговоре "нормандской четверки": Путину будет непросто петь песню о "настамнет"

Заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявляет, что минские переговоры во многом будут зависеть от результатов телефонной конференции лидеров «нормандской четверки», которая запланирована на 24 июля.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Завтра - первые телефонные переговоры в нормандском формате за долгое время, первые с участием нового французского президента Макрона, который не повелся на попытки Путина поставить «нормандский» на паузу. Почему-то думаю, что Путину не просто петь его любимую песню о «настамнет». А для Украины ключевые - вопрос безопасности и освобождение заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах», - отметила она.

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«Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп), во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 24 июля лидеры Украины, Германии, России и Франции - «нормандская четверка» - проведут телефонные переговоры о ситуации на Донбассе. Эти переговоры лидеров «нормандской четверки» станут первыми после вступления Эммануэля Макрона на пост президента Франции.

Президент Украины Петр Порошенко во время разговора будет требовать немедленного обеспечения режима тишины, а в случае невыполнения - ужесточения санкций против РФ.