Украинский интерес. Годовщины с продолжением, реанимация сотрудничества и Лукашенко на Банковой

Уничтожение боевиками «Боинга-777» с 298 пассажирами и членами экипажа на борту в небе над Донбассом 17 июля 2014 года серьезно изменило восприятие Западом конфликта на Донбассе. Эта трагедия во многом стала точкой отсчета осознания Европейским Союзом и Соединенными Штатами масштаба происходящих на востоке Украины событий и степени причастности к ним России. Кстати, стало известно, что накануне гибели лайнера Россия закрыла свое воздушное пространство у границы Украины для полетов пассажирских самолетов, что, как минимум, свидетельствует о перебрасывания на контролируемую боевиками территорию средств ПВО. Нидерланды намерены проводить на своей территории процесс по делу о гибели самолета, и, хотя рассмотрение тяжкого преступления будет продолжительным, виновные в его совершении должны быть покараны.

Россия не намерена ослабевать свое воздействие на ситуацию на Донбассе. Об этом свидетельствуют и заявления марионетки Кремля Александра Захарченко, предложившего «переосновать Малороссию». В инициативе «вождя ДНР» не только сосредоточены традиционные кремлевские хотелки (федерализация, отказ от Крыма, зависимость от России), но и есть «демократические нововведения» наподобие трехлетнего чрезвычайного положения с запретом деятельности политических партий. Интересно, что формально от Захарченко дистанцировались все основные центры влияния на конфликт на Донбассе. Правда, Сергей Лавров успел заявить европейским дипломатам в Москве, что требовать от России выполнения Минских договоренностей – это абсурд, а на востоке Украины боевики заметно усилили свою активность, что привело к резкому увеличению потерь среди наших военных. Государственная Дума параллельно приняла решение об упрощении процедуры получения российского гражданства украинскими гражданами, вероятно, рассчитанную на тех из них, кому не по душе нынешняя украинская власть.

Еще одна годовщина – 25-летие формального завершения конфликта в Приднестровье – нашла неожиданное продолжение. Молдова не разрешила использовать свое воздушное пространство самолету с российской делегацией на борту, летевшему в самопровозглашенную ПМР. Кроме этого парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории республики. Как представляется, неслучайно Петр Порошенко, открывавший вместе с молдовским премьером Павлом Филиппом совместный пропускной пункт на границе, подчеркнул готовность способствовать реинтеграции соседнего государства, стабильность на территории которого важна для Украины.

Еще одно государство, отношения с которым важны для Украины – Грузия. Петр Порошенко посетил ее с государственным визитом, формат которого был призван подчеркнуть, что страница неэффективных двусторонних отношений перевернута. Этот факт должна подтвердить и декларация стратегического сотрудничества, подписанная в Тбилиси. Украина и Грузия имеют немало точек для соприкосновения как в экономике, так и во внешней политике, в частности, европейскую и евроатлантическую интеграцию. Обе стороны не удержались от того, чтобы «передать привет» Михеилу Саакашвили, подписав договор о сотрудничестве между Аджарией и Одесской областью.

В Украине побывал Александр Лукашенко – гибридный союзник украинской власти, ведь Беларусь является членом ОДКБ и Евразийского союза – организаций, в которых

доминирует Россия, но при этом пытается выстраивать взаимовыгодные отношения с Украиной. Эту линию в Киеве Лукашенко подтвердил Буквально, публично выразив готовность сделать все, что ему поручат президенты Порошенко и Путин. Ничего удивительного в этом нет, поскольку превращение Минска в площадку для переговоров во многом способствовало ослаблению изоляции Беларуси на европейском континенте. Глава соседнего государства подчеркнул заинтересованность в наращивании товарооборота между Украиной и Беларусью, а Петр Порошенко акцентировал внимание прессы на обещании белорусского коллеги, что граница между нашими странами не станет границей войны.

Тем временем в Польше происходят неординарные события. Решения Сейма, подкрепленное голосованием в Сенате, о подчинении Верховного Суда страны министерству юстиции вызвало массовые протесты оппонентов «Права и справедливости», доминирующей сегодня в исполнительной и законодательной власти страны. Хотя периодически звучат сравнения этих протестов с Майданом, эта аналогия выглядит натянутой. С другой стороны, стремление «ПиС» сосредоточить в руках власти куда больше, чем предшественники из «Гражданской платформы», вызывает не только отторжение части польского общества, но и негативную реакцию Европейского Союза.

Евгений Магда