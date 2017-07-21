Луценко не исключает выдвижения новых подозрений руководству Криворожского горсовета
По словам Луценко, в криворожском горсовете была создана устойчивая группа, которая руководила незаконными методами.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает выдвижения новых подозрений руководству горсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепре.
По его словам, в криворожском горсовете была создана устойчивая группа, которая руководила незаконными методами.
Он отметил, что есть много доказательств, фактов и документов, которые обрабатывает следствие.
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"Я очень хорошо знаю мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и с уважением отношусь к нему как к человеку. Но как чиновник он подозревается в совершении действий, которые имеют признаки уголовного преступления. Это давление на бизнес, хищение бюджетных средств, незаконное присвоение коммунального имущества и ряд других действий", - подчеркнул Луценко.
Генпрокурор также заявил, что дела по Кривому Рогу будут завершены, "верхушка горсовета получит подозрения и обвинительные заключения".