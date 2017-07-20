НАПК проверит е-декларации Тимошенко
Достоверность деклараций Тимошенко за 2015-2016 годы просит проверить ГПУ.
На сегодняшнем заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение о проверке электронных деклараций лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко за 2015-2016 годы. Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.
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Он рассказал, что решение провести проверку было принято на основании соответствующего обращения Генеральной прокуратуры Украины к НАПК.
В частности, в решении говорится, что предоставленная прокуратурой информация от 15 мая и 3 июля насчетданных в декларациях Тимошенко за 2015-2016 годы "содержит фактические данные, которые могут быть проверены насчет представления в декларациях недостоверной информации".
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 июня 2017 года детективы НАБУ ведут расследование в 61 уголовном производстве, открытом по результатам анализа е-деклараций.