НАПК проверит е-декларации Тимошенко

На сегодняшнем заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение о проверке электронных деклараций лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко за 2015-2016 годы. Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

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Он рассказал, что решение провести проверку было принято на основании соответствующего обращения Генеральной прокуратуры Украины к НАПК.

В частности, в решении говорится, что предоставленная прокуратурой информация от 15 мая и 3 июля насчетданных в декларациях Тимошенко за 2015-2016 годы "содержит фактические данные, которые могут быть проверены насчет представления в декларациях недостоверной информации".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 июня 2017 года детективы НАБУ ведут расследование в 61 уголовном производстве, открытом по результатам анализа е-деклараций.