Что означает реакция Путина

О чем говорит реакция Путинана подписанную Украиной и ЕС газовую декларацию? Мы спросили об этом российских экспертов.

Евгений Минченко, директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью (РАСО):

ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА БЫЛО ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ, ПОТОМУ ЧТО В ПОДПИСАНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ ТИМОШЕНКО

Сама декларация, извините за тавтологию, оказалась очень декларативной, поскольку в процессе ее подготовки изменилась сумма на реконструкцию украинской ГТС: была 2,5 миллиарда евро, стала 2,5 миллиарда долларов.

Сам факт, что из неразрывной цепочки поставщик-транзитер-потребитель выброшен поставщик, тоже выглядит странным. Для всех сторон было бы логично, если бы в декларации были упомянуты все члены цепочки, а не только два последних.

Те экспертные оценки, которыми я располагаю, говорят, что суммы, указанной в декларации, недостаточно для реконструкции украинской ГТС. Она должна быть в пять или даже в десять раз больше. Поэтому, честно говоря, сама декларация не очень удачная.

Линия отодвинуть Россию тоже не есть правильная. Также думаю, что эмоциональности заявлению российского премьер-министра дало то, что в подписании этой декларации принимала участие Юлия Тимошенко. С ней договаривались несколько о других вещах. Потому ее действия были восприняты Путиным как непоследовательные.

Какие принципы может изменить Путин с Европой? Есть несколько составляющих…

Первая – собственно, а куда пойдут российские энергоносители? Сейчас в условиях снижения мировых цен на газ и нефть становится более интересным, чем раньше, азиатское направление поставок российских энергоносителей. Если раньше китайцы проявляли себя очень жесткими переговорщиками, мы с ними не могли никак договориться о цене, то сейчас это становится более реальным и комфортным для России и для Китая.

Поэтому формат переориентации экспортных потоков действительно имеет под собой почву. Это не пустые слова.

Европейцы очень заинтересованы в том, чтобы инвестировать в российскую экономику, в том числе и добывающее активы, именно сейчас, когда они стоят не очень дорого. Соответственно российское правительство может как поспособствовать приходу европейских инвесторов, так и усложнить этот приход. Думаю, тонкий намек на это и прозвучал в заявлении российского премьер-министра.

Относительно цены на газ для Украины… Между Россией и Украиной подписан контракт, в котором четко прописана формула цены, поэтому я думаю, что никакого изменения цены не будет.

Юлия Владимировна вчера обмолвилась, что она все-таки хочет, чтобы Газпром участвовал в реконструкции ГТС… Но одно дело - публичное заявление, другое – подписанный документ.

Думаю, что участие Тимошенко в подписании этой декларации может несколько затруднить получение российского кредита в размере пяти миллиардов долларов. Переговоры об этом сейчас и идут.

Но зная талант Юлии Владимировны как коммуникатора, я не исключаю, что во время встречи с Владимиром Путиным удастся разрядить это напряжение.

Борис Немцов, экс-вице-премьер РФ:

ЕСЛИ ПУТИН НАЧНЕТ СРЫВАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНТРАКТЫ, ГАЗПРОМ БУДЕТ БАНКРОТОМ

Путин с истерическим рвением хочет установить контроль над украинской ГТС. Но это абсолютно невозможно. Во-первых, украинский закон это запрещает, во-вторых, нет ни одной украинской политической силы, которая бы это поддержала. Тем не менее он все равно пытается это сделать.

Вместо того, чтобы угрожать Украине и Европе, Путину следовало бы начать переговоры с Тимошенко по реконструкции ГТС.

Конечно, была не плохая идея создания консорциума по управлению ГТС, но эта идея, по моему, уже нереалистична. После российско-украинской газовой войны масштаб недоверия так велик, что никакой совместный консорциум построить невозможно. Чтобы создать такой консорциум, нужно сначала наладить отношения. А вот модернизировать вместе ГТС можно, но в условиях кредита, так, как договаривались европейцы.

Относительно изменения принципов… Дело в том, что Газпром находится в тяжелейшем финансовом положении. Если Путин начнет срывать европейские контракты, Газпром будет банкротом. Это будет смертельным и для крупнейших компаний, и для российской экономики, которая и без того в глубоком кризисе. Поэтому я думаю, что в Путина это скорее всего только какой-то эмоциональный срыв, неадекватность и непонимание, как себя вести далее.

Адекватно было бы начать переговоры с украинцами и европейцами, в том числе о модернизации украинской ГТС.

Станислав Белковский, российский политолог, директор Института национальной стратегии:

ЭМОЦИИ ПУТИНА ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЮТ ЕГО ПОРАЖЕНИЕ В ГАЗОВОЙ ВОЙНЕ

Владимир Путин очень трепетно относится ко всему, что связано с газовым бизнесом, поставками газа в Европу. Однако нельзя не признать, что декларация о модернизации украинской ГТС, которая не предполагает привлечение России к этому проекту, есть закономерной и соответствует той энергополитике, которую вел Газпром и Путин последние восемь лет.

В этой ситуации Путин потерпел болезненное и ощутимое поражение.

Путин и Газпром пытался шантажировать как западных потребителей, так и постсоветские страны, крупнейшей из которых является и останется Украина. Но у него ничего не вышло, судя с той декларации, которую подписали в Брюсселе.

Путин пообещал пересмотреть экономические отношения с Европой… Это блеф! Здесь нет рациональной аргументации. Экономика России весьма зависима от Европы, а в условиях кризиса зависимость будет только будет нарастать.

Реализация Северного и Южного потоков еще не начиналась и, возможно, Владимир Путин проявляет просто некомпетентность, считая, что эти проекты избавят его от зависимости от транзитных стран. Северный поток должен идти по дну Балтийского моря через территориальные воды либо Польши, либо Эстонии и Финляндии. Тогда эти страны станут для России такими же транзитными странами, какой сегодня является Украина.

Начали говорить о том, что Россия будет поставлять газ в Китай… Этого не будет, потому что Россия не имеет достаточных объемов газа. Также известно, что Китай никогда не будет покупать природный газ по европейской цене. Да и самому Газпрому не будет выгоднее продавать в Китай вместо Европы.

Так что реакция Путина – только эмоции, которые не имеют под собой никаких серьезных экономических аргументов. Эмоции Путина только подтверждают его поражение в этой газовой войне.

Опрашивала Ксеня Лесив