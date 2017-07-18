Он жив-здоров и улыбается: нардеп рассказал о встрече с Карпюком

Во вторник, 18 июля, народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович встретился с украинским политическим заключенным Николаем Карпюком, который уже третий год отбывает срок в российской тюрьме. Об этом он рассказал в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

"Вот и свершилось! Я раньше боялся об этом писать. Это город Владимир – знаменитый Владимирский централ. Только что мне удалось встретиться с Мыколой Карпюком, который вот уже три года находится здесь. Все подробности я расскажу в Киеве. Но я очень доволен тем, что этот мужественный человек сохраняет волю, твердость, и я думаю, что после нашей встречи он еще больше укрепится духом. Спасибо всем, кто помогал организовать эту встречу!" – заявил Вадим Рабинович.

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Оппозиционный политик подчеркнул, что представители украинской власти не занимаются вопросом Карпюка должным образом. "Украина! Из далекого города Владимира – Владимирского централа – передают всем привет от политзаключенного Николая Карпюка, который уже три года находится тут. И, к сожалению, у нас всех не доходили руки до него. Хочу вам сказать: он жив-здоров и улыбается", – заявил народный депутат.

Вадим Рабинович также подчеркнул, что расскажет больше подробностей о встрече с украинским политзаключенным, когда вернется в Киев.

По словам Вадима Рабиновича, он занимается вопросом освобождения Николая Карпюка из российской тюрьмы уже два года. Ранее он заявлял о том, что приложит максимум усилий для освобождения украинского политического заключенного.

Напомним: Николай Карпюк – один из лидеров и основателей "Правого сектора". В марте 2014 года он был задержан при въезде в Россию, где и по сей день находится, отбывая наказание по сфабрикованным обвинениям в преступлениях против федеральных войск в 1994-1996 годах, совершенных во время первой чеченской войны.

В мае 2016 года Николай был приговорен к 22,5 годам тюрьмы. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Николая Карпюка политзаключенными.