Евросоюз призывает Украину создать независимый судебный орган для борьбы с коррупцией

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает, что Евросоюз неуклонно призывает Украину создать независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями для борьбы с коррупцией.

Как говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, сегодня утром сотрудники дипломатической миссии Европейского Союза в Украине встретились с депутатами Верховной Рады Светланой Залищук, Иваном Крулько, Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко, а также с представителями гражданского общества.

В частности, отмечается, что встреча была организована для обсуждения результатов саммита ЕС-Украина, который состоялся на прошлой неделе.

В этой связи сказано, что посол Мингарелли заверил участников встречи, что в позиции ЕС по борьбе с коррупцией, которую следует ускорить и интенсифицировать, не произошло никаких изменений.

«ЕС внимательно следил за процессом создания надлежащих судебных инструментов для судебного разбирательства коррупционных правонарушений в соответствии с законом Украины о судоустройстве и статусе судей, который был принят в прошлом году. Мы и дальше подчеркиваем необходимость создания независимого, эффективного судебного органа с необходимыми полномочиями и необходимыми ресурсами для борьбы против коррупции. Мы призываем к прозрачному и независимому процессу создания этого органа и отбора специализированных судей», - подчеркнул Мингарелли.

Также сказано, что в начале сентября состоится круглый стол по следующим шагам в создании надлежащих институтов, нацеленных на привлечение коррупционеров к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля в Киеве на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС Юнкер заявил, что Евросоюз согласился на создание в Украине антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы вместо создания отдельного антикоррупционного суда.

Вместе с тем представительство международной организации Transparency International в Украине выступило категорически против создания антикоррупционных палат при существующих судах вместо Антикоррупционного суда.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро Украины считают, что создание антикоррупционных палат вместо Антикоррупционного суда углубит проблему отсутствия приговоров по делам коррупционеров из высших эшелонов власти.

14 июля десять общественных организаций и движений публично обратились к ЕС с просьбой объяснить внезапное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученное президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером на саммите Украина-ЕС. В тот же день в ЕС заявили, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер говорил о необходимости создания независимого и наделенного полномочиями органа для борьбы с коррупцией.